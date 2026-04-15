Полиција издала саопштење за грађане: Провјерите датуме

Аутор:АТВ
Коментари:0
Полицијска управа Бијељина подсјећа грађане који посједују оружје за личну безбједност (пиштољи и револвери,) да су дужни благовремено извршити замјену оружних листова којима истиче или је истекао рок важења.
Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје се са роком важења од десет година, док је за лица старија од 65 година живота тај рок трајан.
Власник оружја за личну безбједност је обавезан најкасније 30 дана прије истека рока важења оружног листа поднијети захтјев за издавање новог оружног листа.
Уз захтјев за замјену оружног листа власник је обавезан приложити увјерење о здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка и доказ о уплаћеној такси.
Законом о оружју и муници Републике Српске предвиђена је прекршајна одговорност за власнике који не поднесу захтјев за замјену у законском року. Уколико власник оружја не замјени оружни лист у прописаном року, поред новчане казне, изриче се и заштитна мјера одузимања оружја и муниције.
Полицијска управа Бијељина апелује на све власнике оружја да провјере датуме истека важења својих оружних листова и на вријеме покрену процедуру замјене, како би избјегли санкционисање и осигурали легално посједовање оружја.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
8 ч0
Најновије
Најчитаније
16
43
16
32
16
21
16
16
16
07
Тренутно на програму