Полиција издала саопштење за грађане: Провјерите датуме

15.04.2026 12:25

Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска управа Бијељина подсјећа грађане који посједују оружје за личну безбједност (пиштољи и револвери,) да су дужни благовремено извршити замјену оружних листова којима истиче или је истекао рок важења.

Оружни лист за оружје за личну безбједност издаје се са роком важења од десет година, док је за лица старија од 65 година живота тај рок трајан.

Власник оружја за личну безбједност је обавезан најкасније 30 дана прије истека рока важења оружног листа поднијети захтјев за издавање новог оружног листа.

Уз захтјев за замјену оружног листа власник је обавезан приложити увјерење о здравственој способности, увјерење о невођењу кривичног поступка и доказ о уплаћеној такси.

Законом о оружју и муници Републике Српске предвиђена је прекршајна одговорност за власнике који не поднесу захтјев за замјену у законском року. Уколико власник оружја не замјени оружни лист у прописаном року, поред новчане казне, изриче се и заштитна мјера одузимања оружја и муниције.

Ротација полиција

Свијет

Наоружани мушкарац ухапшен у близини Трамповог голф клуба

Полицијска управа Бијељина апелује на све власнике оружја да провјере датуме истека важења својих оружних листова и на вријеме покрену процедуру замјене, како би избјегли санкционисање и осигурали легално посједовање оружја.

Више из рубрике

Понуда м:тел - сигуран нет

Друштво

Заштитите себе и своју породицу од онлине пријетњи уз Сигуран НЕТ

4 ч

0
Ветеринар врши еутаназију коза на фарми у Фојници због бруцелозе.

Друштво

Због бруцелозе уништено комплетно стадо коза у БиХ: Власник у болници

4 ч

0
Рука на даљинском управљачу који је окренут према телевизору.

Друштво

м:тел: Измјене у распореду ТВ канала у складу са правилима РАК-а

6 ч

0
Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.

Друштво

Никуда без кишобрана: Данас облачно са кишом

8 ч

0

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

