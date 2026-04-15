Додик: Федералне власти не могу да обезбиједе стабилност у српским повратничким мјестима

АТВ
15.04.2026 18:43

Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да му је жао због ситуације у којој се се нашли српски повратници у дрварско село Трубар гдје су мигранти провалили у неколико кућа, те истакао да то говори о федералним властима које не могу да обезбиједе стабилност.

"Ако неко хоће да види шта значи побједа Драшка Станивуковића, шта значи да вас преузме Сарајево путем Бабаља и осталих који су тамо у парламенту, онда неко оде па виде како живе Срби у ФБиХ. Тако ће да живе овдје ако они преузму власт", рекао је Додик новинарима у Брчком.

Трубар обијена црква

Друштво

"Мигранти обили цркву и пљачкали у селу Трубар, малобројни Срби уплашени"

Он је истакао да мигранти не могу овдје да се осјећају комотно,.

"Жао ми што се дешавало. То говори о федералним властима, њиховој полицији, који не могу да обезбиједе стабилност људима који живе тамо", рекао је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

