Пуцњава у школи у Бразилу: Убијена два радника, ухапшен тринаестогодишњак

АТВ
06.05.2026 16:35

Човјек држи у рукама пиштољ.
Фото: Pixabay

У пуцњави у школи у бразилској држави Акре убијена су два школска радника и рањене двије особе, а тринаестогодишњи нападач је приведен, саопштено је из регионалне владе.

У саопштењу се наводи да је међу рањенима један ученик, а обје повријеђене особе пребачене су у болницу.

Нападач, који је признао злочин, приведен је са својим законским старатељем, власником ватреног оружја кориштеног у пуцњави.

Хици су испаљени током поподневних часова, јавио је портал Г1 позивајући се на очевице. Ученици су се бацили на земљу и покушали да направе барикаде од столица.

Званичници су рекли да се околности и мотиви напада истражују.

Настава је отказана у свим државним школама у Акреу у наредна три дана.

