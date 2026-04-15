Анђелка Kузмић на конференцији Удружења водовода Републике Српске

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, Анђелка Kузмић, присуствовала је конференцији Удружења водовода Републике Српске на Јахорини.

Том приликом је истакла да недавно усвајање на Влади нацрта Закона о водним услугама представља кључни реформски корак за системско уређење овог сектора.

Она је поручила да држава чврсто стоји уз пружаоце услуга и позвала стручњаке на партнерство у модернизацији система, смањењу губитака на мрежи и прилагођавању климатским промјенама.