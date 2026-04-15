Додик: Историјска улога генерала Младића тек ће бити исписана, у Хагу изложен понижавајућим околностима

Генерал Ратко Младић је командант Војске Републике Српске и његова историјска улога ће тек бити исписана, а у Хагу је изложен понижавајућим околностима због чега је његово здравствено стање веома лоше, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Након што је генерал Младић доживио лакши мождани удар и налази се у веома тешком стању, Додик је навео да су тамо примијењене крајње понижавајуће околности према српском генералу јер му не дају адекватну терапију.
Он је подсјетио како су из Хага испоручили Радослава Брђанина који је убрзо по повратку у Бањалуку преминуо, а тада су наши љекари видјели да је био запуштен и да није на вријеме примијењена медицинска терапија.
"Тако раде се свима тамо", рекао је Додик новинарима у Брчком.
Додик је оцијенио да генералово здравствено стање не може да издржи судске процесе, а да тамо на томе инсистирају, те да ту пада сва њихова прича о правичности, хуманизму и много чему другом.
"Жао ми је, знам, ишао сам и свједочио и рекао шта мислим о Ратко Младићу у судници Хашког трибунала. Био сам свједок његове одбране", подсјетио је Додик.
Он је додао да је то учинио за разлику од многих који се сада нешто "бусају", те навео Младена Босића и друге који су чак били предсједници СДС-а, која је била водећа странка у Републици Српској у вријеме њеног стварања.
Напоменуо је да је био и свједок одбране Радовану Караџићу, те да је имао много проблема због тога.
"Тамо нисам видио Босића, нисам видио ове из СДС-а који мисле да могу да воде политику. А у суштини направили су споразум са муслиманима о заједничкој активности сада и заједничкој активности послије избора. То је, дакле, структура која не може и не жели, не смије да проговори име ни Радована Караџића ни Ратка Младића", закључио је Додик.
Република Српска
8 ч6
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
7 ч20
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч4
Република Српска
7 ч20
Најновије
Најчитаније
