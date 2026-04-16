Би-би-си укида скоро 2.000 радних мјеста: Најављено масовно отпуштање радника

АТВ
16.04.2026 11:46

Британска медијска кућа Би-би-си објавила је да ће у сљедеће двије године укинути између 1.800 и 2.000 радних мјеста, што значи да ће сваки десети изгубити посао.

Као разлог навели су "значајне финансијске притиске".

Привремени генерални директор Би-би-си-a, Родри Талфан Дејвис, рекао је да кућа мора да уштеди 500 милиона фунти (575 милиона евра) у сљедеће двије године, извјештава веб страница споменуте куће.

Дејвис није искључио могућност укидања цијелих програма или услуга.

"С обзиром на количину уштеда које морамо да направимо, несумњиво ћемо се суочити са великим и тешким одлукама, али морамо да дјелујемо разборито", рекао је.

Детаљи промена које ће осетити њихови телевизијски, радијски и онлине корисници биће представљени касније.

"Морамо да смислимо како да спроведемо промјене у сљедећа три до четири мјесеца без утицаја на наше основне услуге", рекао је, додајући да је свјестан да ће укидање радних мјеста за особље бити "врло тешка ствар".

Би-би-си тренутно има око 21.500 стално запослених, а смањење броја радних мјеста биће највеће у посљедњих 15 година.

Најављена смањења већ су критиковали новинарски синдикати, рекавши да ће бити погубна за запослене.

Овај медиј опстаје највећим дијелом захваљујући јавним финансијама, али су приходи од 2017. године пали за 24 одсто, преноси Каматица.

