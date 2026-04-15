Logo
Large banner

Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

Аутор:

АТВ
15.04.2026 14:48

Коментари:

1
Фото: АТВ

Удружење произвођача енергије из обновљивих извора (УПЕОИ) огласило се поводом изјава у којима се наводи да институције нису спремне помоћи малим произвођачима електричне енергије.

Саопштење преносимо у цјелости:

"Поводом јучерашњих изјава генералног директора Електропривреде Републике Српске, господина Луке Петровића, и министра енергетике и рударства Републике Српске, господина Петра Ђокића, у којима се наводи да институције нису спремне помоћи малим произвођачима електричне енергије, Удружење произвођача енергије из обновљивих извора (УПЕОИ) сматра потребним да се обрати јавности ради тачног информисања.

УПЕОИ жели јасно нагласити да никада, ни кроз једно саопштење нити на било којем састанку, није тражио финансијску помоћ од Електропривреде Републике Српске. Свјесни смо чињенице да ЕПРС послује у сложеним тржишним околностима и да тренутно нема капацитет за такав вид подршке.

Оно што Удружење континуирано тражи и на чему инсистира јесте институционална подршка, која је у надлежности ресорног министарства и других релевантних институција. Прије свега, ријеч је о:

  • хитном отварању организованог тржишта електричне енергије (берзе) у Босни и Херцеговини,
  • стварању стабилног и предвидивог регулаторног оквира,
  • омогућавању лакшег извоза електричне енергије без административних и тржишних баријера.

То су мјере које не захтијевају директна буџетска издвајања, већ политичку вољу и системско дјеловање, а које би дугорочно користиле и произвођачима и електроенергетском систему у цјелини.

Када је ријеч о Електропривреди Републике Српске, једини захтјев УПЕОИ остаје досљедна исплата обавеза према произвођачима који су у систему подстицаја, у складу са раније преузетим уговорима и обавезама.

Наглашавамо да су произвођачи енергије из обновљивих извора у Републици Српској већ преузели значајан терет тржишних поремећаја. То су инвеститори који су у ову земљу уложили капитал, знање и властити рад, често уз велика задужења. Овдје смо оставили своје “кичме” радећи и стварајући нову енергетску вриједност, а планирамо овдје оставити и “кости” – јер вјерујемо у дугорочан развој домаће енергетике.

Управо зато очекујемо да институције препознају значај овог сектора и омогуће услове за његов опстанак и развој, умјесто погрешног представљања наших захтјева у јавности и стварања медијског "Колосеума".

УПЕОИ остаје отворен за конструктиван дијалог и сарадњу са свим надлежним институцијама у циљу стабилизације тржишта и развоја обновљивих извора енергије у Републици Српској и Босни и Херцеговини".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Удружење произвођача

Лука Петровић

Петар Ђокић

Помоћ

Електропривреда Републике Српске

новац

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Сташа Кошарац

Економија

Кошарац: Русија одобрила увоз јабука и крушака из Републике Српске

3 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте пале након знакова да би САД и Иран могли да наставе разговоре

9 ч

0
Соларни панели на пољу

Економија

Проблеми гуше произвођаче енергије

20 ч

0
Потписан уговор о измирењу обавеза РиТЕ Угљевик

Економија

Започиње ново поглавље у пословању РиТЕ Угљевик: Потписан уговор о измирењу обавеза

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод

16

32

Прслук за спасавање са Титаника иде на аукцију: На њему је 8 потписа преживјелих, а цијена оставља без даха

16

21

Маја Исовић Добријевић: Нису тачне тврдње Дринића, дјеца се не лијече преко СМС порука

16

16

Влада ФБиХ усвојила закључак: Задужују се 800 милиона евра на Лондонској берзи!

16

07

Лавров: Брисел и Лондон ометају нормализацију дипломатских односа Москве и Вашингтона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner