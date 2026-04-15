Огласили се из УПЕОИ: Никада нисмо тражили финансијску помоћ од ЕРС-а

Удружење произвођача енергије из обновљивих извора (УПЕОИ) огласило се поводом изјава у којима се наводи да институције нису спремне помоћи малим произвођачима електричне енергије.
Саопштење преносимо у цјелости:
"Поводом јучерашњих изјава генералног директора Електропривреде Републике Српске, господина Луке Петровића, и министра енергетике и рударства Републике Српске, господина Петра Ђокића, у којима се наводи да институције нису спремне помоћи малим произвођачима електричне енергије, Удружење произвођача енергије из обновљивих извора (УПЕОИ) сматра потребним да се обрати јавности ради тачног информисања.
УПЕОИ жели јасно нагласити да никада, ни кроз једно саопштење нити на било којем састанку, није тражио финансијску помоћ од Електропривреде Републике Српске. Свјесни смо чињенице да ЕПРС послује у сложеним тржишним околностима и да тренутно нема капацитет за такав вид подршке.
Оно што Удружење континуирано тражи и на чему инсистира јесте институционална подршка, која је у надлежности ресорног министарства и других релевантних институција. Прије свега, ријеч је о:
То су мјере које не захтијевају директна буџетска издвајања, већ политичку вољу и системско дјеловање, а које би дугорочно користиле и произвођачима и електроенергетском систему у цјелини.
Када је ријеч о Електропривреди Републике Српске, једини захтјев УПЕОИ остаје досљедна исплата обавеза према произвођачима који су у систему подстицаја, у складу са раније преузетим уговорима и обавезама.
Наглашавамо да су произвођачи енергије из обновљивих извора у Републици Српској већ преузели значајан терет тржишних поремећаја. То су инвеститори који су у ову земљу уложили капитал, знање и властити рад, често уз велика задужења. Овдје смо оставили своје “кичме” радећи и стварајући нову енергетску вриједност, а планирамо овдје оставити и “кости” – јер вјерујемо у дугорочан развој домаће енергетике.
Управо зато очекујемо да институције препознају значај овог сектора и омогуће услове за његов опстанак и развој, умјесто погрешног представљања наших захтјева у јавности и стварања медијског "Колосеума".
УПЕОИ остаје отворен за конструктиван дијалог и сарадњу са свим надлежним институцијама у циљу стабилизације тржишта и развоја обновљивих извора енергије у Републици Српској и Босни и Херцеговини".
