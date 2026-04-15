Цијене нафте пале након знакова да би САД и Иран могли да наставе разговоре

Цијене нафте су пале након знакова да би Сједињене Америчке Државе и Иран могли да наставе разговоре.
Нафта Брент је пала за више од 4,3 одсто, на ниво од око 95 долара по барелу, као и америчка сирова нафта "Вест Тексас Интермедиејт", која је отишла наниже за нешто мање од седам одсто, на нешто мање од 92 долара по барелу, пренио је у уторак Трејдинг економикс.
У току су разговори о одржавању још једне рунде преговора прије истека двонедјељног прекида ватре, а извјештаји сугеришу да би разговори могли да буду одржани у Пакистану.
Стране нису успјеле да постигну договор након продужених преговора током викенда, што је навело америчког предсједника Доналда Трампа да објави блокаду иранских испорука нафте.
Саудијска Арабија позвала је САД да укину блокаду и врате се дипломатији.
У међувремену, Међународна агенција за енергетику упозорила је да би сукоб могао да избрише раст глобалне потражње за нафтом ове године, што је први годишњи пад од пандемије, уз напомену да цијене можда још не одражавају обим поремећаја.
Рат је оштетио енергетску инфраструктуру и озбиљно ограничио саобраћај кроз Ормуски мореуз, а извјештај Организације земаља произвођача нафте ОПЕК плус показује да је производња пала за 7,9 милиона барела дневно у марту.
(Танјуг)
