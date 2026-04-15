Logo
Large banner

Цијене нафте пале након знакова да би САД и Иран могли да наставе разговоре

Аутор:

АТВ
15.04.2026 07:23

Коментари:

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте су пале након знакова да би Сједињене Америчке Државе и Иран могли да наставе разговоре.

Нафта Брент је пала за више од 4,3 одсто, на ниво од око 95 долара по барелу, као и америчка сирова нафта "Вест Тексас Интермедиејт", која је отишла наниже за нешто мање од седам одсто, на нешто мање од 92 долара по барелу, пренио је у уторак Трејдинг економикс.

У току су разговори о одржавању још једне рунде преговора прије истека двонедјељног прекида ватре, а извјештаји сугеришу да би разговори могли да буду одржани у Пакистану.

Стране нису успјеле да постигну договор након продужених преговора током викенда, што је навело америчког предсједника Доналда Трампа да објави блокаду иранских испорука нафте.

Саудијска Арабија позвала је САД да укину блокаду и врате се дипломатији.

У међувремену, Међународна агенција за енергетику упозорила је да би сукоб могао да избрише раст глобалне потражње за нафтом ове године, што је први годишњи пад од пандемије, уз напомену да цијене можда још не одражавају обим поремећаја.

Гориво пумпа точење горива

Рат је оштетио енергетску инфраструктуру и озбиљно ограничио саобраћај кроз Ормуски мореуз, а извјештај Организације земаља произвођача нафте ОПЕК плус показује да је производња пала за 7,9 милиона барела дневно у марту.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

цијене нафте

Барел нафте

Цијене горива

Иран

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner