Измјена саобраћаја мјесец дана у једној бањалучкој улици

Због извођења радова, у Улици Скендера Куленовића у Бањалуци од 16. априла до 16. маја биће измијењен режим одвијања саобраћаја, саопштено је из Одјељења за саобраћај и путеве.
На дионици од Солунске до Улице Радоја Домановића заузимаће се једна страна коловоза, због чега се возачима савјетује опрез и поштовање привремене саобраћајне сигнализације.
Наиме, саобраћај ће бити регулисан наизмјеничним једносмјерним пропуштањем возила слободном површином коловоза, а због извођења радова на рехабилитацији Улице Скендера Куленовића.
За вријеме извођења радова регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.
