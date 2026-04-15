„Еко топлане“ захтијевају повећање цијене гријања за 52%

Аутор:Теодора Беговић
Повећање цијене гријање за 52%. Захтјев је Еко топлане Бањалука, усљед поскупљења енергената. Обавеза „Еко топлана“ је да усклађују цијену топлотне енергије са цијенама улазних параметара за рад топлане.
Трошкови пословања од 2018. године порасли су за 86%, а од тада је цијена скочила за само 22%, што је дугорочно неодрживо за рад топлана. Захтијевају и да град исплати субвенције за рад топлане за ову и претходне двије године . Међутим, град се не оглашава на дописе „Еко топлана“ од децембра 2023. године.
"Скоро двије и по године ми немамо никакав одговор на захтјеве који смо слали Градској управи. Те двије године смо изгурали дијелом властитим средствима, дијелом смо се задуживали да бисмо успјели завршити ове сезоне, али је то сада прешло неки износ који би могли сами изнијети. Без помоћи града, без корекције цијена, без субвенција, без активирања пројекта за реконструкцију дистрибутивне мреже, бојим се да идемо ка веома лошем резултату", рекао је Драгиша Зечевић, члан Управног одбора „Еко топлана“.
До поскупљења неће доћи без зеленог свјетла одборника. На жалост топлана, а на срећу грађана, чини се да се то питање неће убрзо наћи на дневном реду Скупштине града Бања Лука. Надлежни из Градске управе нису жељели стати пред нашу камеру, али су на питања када ће се ово питање наћи на дневном реду и када ће град исплатити субвенције и почети рјешавати проблем са Еко топланама, писменим путем одговорили кратко и штуро, пребацујући одговорност на градску скупштину.
"Скупштина града Бање Луке и одборници доносе одлуке о корекцији цијене гријања, субвенцијама, али и о улагањима у топловодну мрежу, односно инфраструктуру која би омогућила бољи квалитет гријања. Јасно је да раст свих других цијена, које не зависе од Града, доводи до тога да постоји потреба за корекцијама цијена, а да ли ће то бити реализовано, остаје на Скупштини Града", поручују из Градске управе Бања Лука.
Да би одборници расправљали о „Еко топланама“ морају добити приједлог одлуке од градоначелника и Градске управе о повећању цијене гријања, субвенцијама, или кредитном задужењу за рјешавање тог проблема.
"Градској управи је најлакше и најједноставније да сав посао који они не ураде свале на Скупштину града. За ову сједницу ми нисмо добили никакав материјал или приједлог одлука које треба да расправљамо на самој сједници, а да се тичу Топлане. Добили смо директно од Топлане на кабинет предсједника Скупштине и информацију о тренутном стању, њиховим потреба, о томе колико комуницирају са ГУ и чињеницом да и сами кажу да задње двије и по године немају никакву комуникацију јер они не одговарају на њихова питања", рекао је Љубо Нинковић, предсједник Скупштине града Бања Лука.
Управни одбор „Еко топлана“ позива на хитно поступање по наведеном захтјеву јер без конкретних мјера града, које нису у надлежности управе предузећа, постоји реална опасност по опстанак предузећа и даљи наставак производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
