Минић Станивуковићу: Како ви живите без плате?

ATV
14.04.2026 20:57

Дуел Саве Минића и Драшка Станивуковића
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић питао је градоначелника Драшка Станивуковића оно што је многима енигма, а то је како он живи тако раскошним животом без плате, док редовно прича о висини исте.

„Предлагали сте толико ствари и толико сте недоречени да више нико не зна. Један дан ходате са градоначелницом Сарајева, отварате неке шадрване, позивате се на братство и јединство, други дан одете у Хрватску, причате о враћању Српске Крајине, трећи дан одузмете све кључеве у градској управи, кажете како ћете доћи бициклом. Пети дан ђете неким џипом. Па предлажете неки војни рок па сте се онда ућутали. Жао ми је што сам био таква наивчина и зар је требао господин Вукановић свима отвори очи?“ запитао се предсједник Владе.

Минић је подсјетио на Станивуковићев одлазак у Хрватску гд‌је је одбио да отвори кофер на граници и од поменуте ситуације направио перформанс.

„Информација - ухапшен градоначелник Бањалуке. Ја исте секунде тражим од министра унутрашњих послова да се контактира Влада Републике Хрватске да се види зашто је ухапшен градоначелник. У том моменту градоначелник са бубицом иде од пола моста, све се снима, дају изјаве...“, казао је Минић наглашавајући да живот није перформанс те наставља:

„Ви не знате ни шта је биједа ни шта је сиротиња. Ви причате о томе шта су мале плате. Како ви живите без плате? Одговорите грађанима како ви живите без плате. Откуд вам за све те џипове и сав тај луксуз? Ако већ хоћете да ово буде лично, знате ли ви колико је људи од уста одвајало, од мојих родитеља и других да ишколују д‌јецу? Да се д‌јеца школују, да уложе у себе. Ви сте исто ту прилику имали и то нисте урадили“, јасан је Минић.

