Саобраћајна револуција у Бањалуци? "То је само помпезно најављена изградња кружне раскрснице"

Саобраћајна револуција у Бањалуци је само помпезно најављена изградња једне раскрснице са кружним током саобраћаја, измјеном режима саобраћаја, кретања возила у самом центру града, рекао је за АТВ Никола Ћопић саобраћајни вјештак.
"Саобраћајна револуција је само помпезно најављена изградња једне раскрснице са кружним током саобраћаја измјеном режима саобраћаја, кретања возила у самом центру града Бањалука. Без рјешења битних инфраструктурних пројеката, мост у Доцу и обилазнице око Бањалуке, мишљења сам да су све ове мјере искључиво козметичког типа и да апсолутно неће довести до растерећења саобраћаја", каже Ћопић.
Све већ броја стамбених јединица и возила који се налази на територији града Бањалука, свакодневни саобраћај чини немогућим. Потребно је пронаћи рјешење у стварању нових попречних веза и растерећење саобраћаја, појашњава Ћопић.
"Прво чиме се треба позабавити и шта би била саобраћајна револуција, колико год тај појам искривљен био, мишљења сам да је то хоризонтална саобраћајна сигнализација. Широм града линије су једва видљиве, пјешачи прелази су невидљиви, хоризонтална сигнализација је обрисана што свакако ствара додати ризик од настанка саобраћајних незгода приликом налета возила на пјешака. То је оно што се мора санирати у што скорије вријеме",каже Ћопић.
Посебну пажњу треба обратити на зону школа гдје би ограничење брзине требало бити 30km/h, са јасно видљивом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом", додаје саобраћајни вјештак.
Он каже да се у Бањалуци догоди скоро половина свих саобраћајних незгода које се догоде у Републици Српској.
"Из године у годину у Бањалуци се догоди више од четири и по хиљаде саобраћајних незгода, што је скоро половина свих саобраћајних незгода у Републици Српској", рекао је Ћопић.
"У колико нисте у могућности да видите пјешачки прелаз или саобраћајни знак, свакако да расте ризик од тога да ћете учествовати у саобраћајној незгоди. Не желимо ни да размишљамо о томе какве су то посљедице када дође до контакта између возила и дјеце", рекао је Ћопић.
Према његовим ријечима, чињеница да се годишње догоди преко 10.000 саобраћајних незгода као и да се преко 20.000 возача на путевима у Републици Српској искључи из саобраћаја због вожње у алкохолисаном стању говори о једној општој саобраћајној некултури.
Бања Лука
3 седм0
Бања Лука
7 мј0
Свијет
10 мј0
Бања Лука
1 год0
Бања Лука
13 ч0
Бања Лука
23 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
1 д0
