Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

СРНА

15.04.2026 19:57

Милорад Додик
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је Саво Минић човјек на кога у овој странци рачунају у будућности, а да градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић жели да се кандидује на предстојећим општима изборима јер бјежи из града у којем је све упропастио и који сада дугује 56 милиона КМ.

Додик је истакао да је Станивуковић данас најбољи противкандидат и да у СНСД-у немају никакав проблем у вези са тим.

"Њихова ствар је кога ће предложити. Ми ћемо имати наше приједлоге. Наши приједлози ће бити они који побјеђују, наши приједлози су они који су увијек побјеђивали. Немамо ниједан разлог да размишљамо ко је с друге стране", рекао је Додик новинарима у Брчком.

Напоменуо је да је Станивуковић имао прилику да води Бањалуку, али је срозао њен стандард.

"Он је један обични позер и парадер, лажов који стално износи неистине. Он је обичан нерадник, крши законе, предводник једне организоване банде у виду Градске управе која је кршила законе у погледу трошења буџетских средстава", рекао је Додик.

Он је додао да жели да Бањалука буде сређен, а не запуштен град јер ту долазе гости, те је поменуо недавну посјету сина америчког предсједника Доналда Трампа Јуниора.

Истакао је да је СНСД незамјењив, а да Станивуковић није успио да сачува ни политичку партију која је га изњедрила.

Додик је поменуо и дешавања око кандидатура у опозицији, па навео како се у све укључују њемачка и британска амбасада, ломе, како каже, јадног Небојшу Вукановића.

"Тај Вукановић неће Станивуковића. Ови кажу мораш узети Станивуковића. Људи моји, овој народ треба да отвори очи. Посвађана политичка недоношчад", оцијенио је Додик.

Подсјетио је да Република Српска има стабилан буџет, док је када је ријеч о Бањалуци градоначелник тамо све упропастио, а многи пројекти су били незаконити.

Додик је указао да је Станивуковић градио неке паркове, квази језера и остао људима дужан, Нискоградњи из Лакташа 800.000 или милион КМ.

"Кад људи дођу да наплаћују обавезе, онда тражи поново да му се плати рекет. И то не мали рекет. То људи говоре. Ако хоћете да прође регулациони план, морате да платите њиховим људима да се уврсти на дневни ред. Ако не платите, нећете моћи да имате тај регулациони план", рекао је Додик.

Он је додао да СНСД жели развој Бањалуке, да она не стоји већ да иде даље, покаже се у правом свјетлу, да може да буде репрезентативна, а сада врви у свећу, док се у љетним месецима трава не коси.

Што је се тиче премијера Минића, Додик је рекао да он одлично ради свој посао, да је Влада под његовом управом урадила феноменалне ствари у овим тешким околностима носећи се са изазовима.

"Саво Минић је премијер који има моје пуно поверење, вјерујем и предсједника Републике Синише Карана и СНСД-а. Минић је човјек на кога ми рачунамо у будућности", рекао је Додик.

Милорад Додик

Драшко Станивуковић

Бањалука

Коментари (1)
Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

