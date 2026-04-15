Logo
Large banner

Драшко Свјетлановић поднио кривичну пријаву против Дринића: "Неовлаштено снимао и искористио породицу"

Аутор:

АТВ
15.04.2026 21:45

Фото: АТВ

Драшко Свјетлановић из Кнежева поднио је кривичну пријаву против Небојше Дринића, одборника ПСС-а у Скупштини града Бањалука, због неовлашћеног снимања.

Како је Свјетлановић навео у пријави, Дринић је дошао пред његову породичну кућу и имање, те снимао спољашност објеката.

"Након тога је снимљени материјал јавно објављен путем друштвених мрежа са мојим именом и презименом без моје сагласности у сврху политичке промоције. Тиме је грубо повријеђена приватност моје породице, те су исти изложени јавности без њихове сагласности", наводи се у пријави.

"Сматрам да је овим радњама пријављено лице свјесно и намјерно искористило породичну ситуацију ради личне и политичке користи", навео је Свјетлановић у пријави.

Подсјећамо, Дринић је на мрежама прије пар дана објавио да је посјетио породицу Свјетлановић из Кнежева. Том приликом је напао општинску власт, која како је рекао "није помогла овој породици око санације штете коју је изазвао снијег".

Ипак, након ове пријаве, чини се да је овој породици више штете направио сам одборник ПСС-а него сав снијег који је пао на подручју Кнежева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Небојша Дринић

Драшко Свјетлановић

Кнежево

Кривична пријава

Драшко Станивуковић

Коментари (3)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner