Мушкарац пао са тракторске приколице, преминуо у колима Хитне помоћи

У селу Амерић, надомак Младеновца, данас се догодила тешка несрећа у којој је живот изгубио З.М. (56).
Мушкарац се налазио у дворишту, гдје се попео на тракторску приколицу натоварену сијеном. У једном тренутку је пао са исте.
На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која га је преузела и транспортовала ка Војномедицинској академији у Београду. Међутим, З.М. је преминуо у колима Хитне помоћи.
Надлежни органи наложили су обдукцију, док је случај преузело тужилаштво у Младеновцу, које ће утврдити све околности ове несреће, преноси Телеграф.
