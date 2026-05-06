Ово је возач који је изазвао стравичну несрећу: Кристијан претицао колону, па усмртио породицу

06.05.2026 13:00

Фото: Sandžak danas

Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ око 23.30 часова у приградском насељу Пилорети, на магистралном путу Нови Пазар-Рашка, када су у директном судару учествовали "голф 7" новопазарских регистарских ознака и "опел астра".

Несрећу је изазвао Кристијан Б. (19), а како Мондо сазнаје он је био ученик једне приватне средње школе у Новом Пазару. Са погинулим младићем је у том тренутку био његов друг Лука Р. који је тренутно у критичном стању.

Према првим информацијама са мјеста трагедије, он је током претицања више возила у колони прешао у супротну саобраћајну траку и директно ударио у "опел астру" која је долазила из супротног смјера.

У аутомобилу који је ударен налазила се породица. На лицу мјеста погинули су возач "голфа" Б. Кристијан (19), возач "опела" С. В. (69) и сувозач В. М. (45), док је В. К. (55) подлегла тешким повредама у Општој болници Нови Пазар.

Тешко повријеђени су Р. Лука (20), који је био сувозач у "голфу", као и В. М. (46), путник из "опела". Обоје су задржани на лијечењу, а једном од повређених најављен је хитан транспорт за Београд због тежине повреда.

На мјесту несреће интервенисали су припадници полиције, ватрогасци и екипе Хитне помоћи, а саобраћај на овој дионици био је обустављен током увиђаја.

Истрага о околностима ове трагедије је у току.

