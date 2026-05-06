Детаљи трагедије: Тинејџер (19) усмртио породицу у Србији

06.05.2026 10:36

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих
Четири особе погинуле су у језивој саобраћајној несрећи која се догодила код Новог Пазара. Три особе су повређене и налазе се на болничком лечењу. Према првим информацијама, страдала је породица.

Према за сада непотврђеним информацијама, тинејџер (19) који је управљао "голфом" ударио је у друго возило у ком је била породица. Настрадали су муж, жена и њен брат, а четврта особа која је била у аутомобилу задобила је тешке повреде.

До несреће је, подсетимо, дошло синоћ око 23 сата, када су се директно сударила возила "голф" и "опел". Три особе су погинуле на лицу места, док је једна преминула у болници. Возач "голфа" Б. К. (19) наводно је, крећући се из правца Новог Пазара ка Рашки, покушао да претекне више возила, када је дошло до судара.

Повређене и настрадале извлачили су ватрогасци-спасиоци јер су возила била потпуно смрскана.

"Сцене су биле стравичне, дијелови возила свуда расути по путу. На лице места одмах је стигла Хитна помоћ, али настрадалима није било спаса. Судар је био силовит", каже за РИНУ један од очевидаца.

Како се види на снимку са лица мјеста, један аутомобил остао је без врата, да ли од силине удара или су их исекли ватрогасци. Возила су, потпуно угрувана, од силине удара остала препречена на путу.

Магистрални пут Нови Пазар - Рашка једна је од најкритичнијих дионица у Србији и деоница на којој често долази до саобраћајних удеса са фаталним исходом.

Small banner