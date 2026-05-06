Logo
Large banner

Поново се тресло код Сомбора

Аутор:

АТВ
06.05.2026 10:39

Коментари:

0
Поново се тресло код Сомбора
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Након три земљотреса у врло кратком временском периоду која су јуче погодила мјесто Бездан код Сомбора, овог јутра у 4.28 сати на истој локацији догодио се још један потрес, додуше далеко мањи, саопштио је Републички сеизмолошки завод.

Земљотрес магнитуде 1.5 степена по Рихтеру забиљежен је у мјесту Бездан код Сомобра при самој граници Србије са Хрватском, што га декларише веома слабог интензитета.

С обзиром на јачину, мала је вјероватноћа да је потрес изазвао материјалну штету, преноси Блиц.

Хипоцентра, место у Земљиној кори где је потрес настао, забиљежен је на 2 километара дубине, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Подсјетимо, јуче су земљотреси у кратком временско интервали погодили исто место различитог интензитета. Први је имао магнитуду 4.1 јединица Рихтерове скале, након чега су услиједила два слабија накнадна потреса у истој епицентралној зони, са магнитудама 2.5 и 1.6 јединица Рихтерове скале.

Први и уједно и најјачи земљотрес осјетио се и у осталим дијеловима Србије, али и Хрватске, Мађарске и у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине, о чему су и свједочили грађани.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Земљотрес

Сомбор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Детаљи трагедије: Тинејџер (19) усмртио породицу у Србији

43 мин

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

У несрећи код Коњица погинула жена

45 мин

0
Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

Република Српска

Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

49 мин

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

1 ч

0

Више из рубрике

Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Детаљи трагедије: Тинејџер (19) усмртио породицу у Србији

43 мин

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

1 ч

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Тешка несрећа у Србији: Четири особе погинуле, двије тешко повријеђене

3 ч

0
Застава Словачке

Србија

Словачка се огласила о признавању независности Косова

13 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner