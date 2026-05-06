Поново се тресло код Сомбора

Аутор:АТВ
Коментари:0
Након три земљотреса у врло кратком временском периоду која су јуче погодила мјесто Бездан код Сомбора, овог јутра у 4.28 сати на истој локацији догодио се још један потрес, додуше далеко мањи, саопштио је Републички сеизмолошки завод.
Земљотрес магнитуде 1.5 степена по Рихтеру забиљежен је у мјесту Бездан код Сомобра при самој граници Србије са Хрватском, што га декларише веома слабог интензитета.
С обзиром на јачину, мала је вјероватноћа да је потрес изазвао материјалну штету, преноси Блиц.
Хипоцентра, место у Земљиној кори где је потрес настао, забиљежен је на 2 километара дубине, саопштио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Подсјетимо, јуче су земљотреси у кратком временско интервали погодили исто место различитог интензитета. Први је имао магнитуду 4.1 јединица Рихтерове скале, након чега су услиједила два слабија накнадна потреса у истој епицентралној зони, са магнитудама 2.5 и 1.6 јединица Рихтерове скале.
Први и уједно и најјачи земљотрес осјетио се и у осталим дијеловима Србије, али и Хрватске, Мађарске и у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине, о чему су и свједочили грађани.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
43 мин0
Хроника
45 мин0
Република Српска
49 мин0
Србија
1 ч0
Србија
43 мин0
Србија
1 ч0
Србија
3 ч0
Србија
13 ч0
Најновије
11
17
11
13
11
08
11
07
11
02
Тренутно на програму