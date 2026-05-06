Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

Српски народ не може заборавити, ни опростити злочинцима, али и Суду БиХ злочине почињене на Ђурђевдан 1992. године у братуначком селу Бљечева и сребреничком Гниона, изјавио је Срни предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
Према његовим ријечима, потпуно је исто оно што је тада урадио Насер Орић и његови крвници и оно што ради Суд БиХ заташкавањем злочина и амнестирањем злочинаца.
Којић је подсјетио да су на данашњи дан прије 34 године пострадала села Бљечева и Гниона и да је у та два напада убијено пет Срба, а да до дан данас још нико није одговарао.
- У рану зору Орић и његови монструми у Бљечеви су заклали Косану Зекић од 64 године. Нису се ту зауставили, него су напали Гниону у Сребреници, село чији су домаћини прослављали Ђурђевдан - рекао је Којић.
Он је изразио увјерење да Суд и то правда некаквом глађу, као што и злочин у Кравици правда глађу цивилног становништа.
- У Гниони су "јунаци" своју "храброст и јунаштво" показали на Радојку Милошевићу, старцу који је био оштећеног вида и са повредом кичме, а кога су запалили у породичној кући - навео је Којић.
Он је напоменуо да је претходно Орић путем мегафона позивао становништво да преда оружје, да би након тога убили све које су затекли око славског колача и свијеће како домаћине тако и њихове госте, који наравно да нису били наоружани.
Према његовим ријечима, ови злочини су били само порука шта чека српски народ у Подрињу и да не могу бити спокојни ни на највеће празнике.
- Питамо Суд и Тужилаштво БиХ шта су урадили да казне монструме који на најбруталнији начин убише ове људе. Какав су војни циљ били жена од 64 године и човјек са инвалидитетом? Да ли је за њих ово био легитимни војни циљ, а сви они који су наоружани ишли у пробој ка Тузли 1995. године су жртве некаквог "геноцида" - рекао је Којић.
Он је упитао и докле ће Суд и Тужилаштво показивати овакву осионост, дрскост и безобразлук када су у питању злочини над српским народом, а посебно према српским цивилима?
- Рак рана ове накарадне творевине огледа се у оваквом судству који је највећи хочничар напретка - оцијенио је Којић.
