У Српско рођено 25 беба

Аутор:АТВ
У Републици Српској у посљедња 24 часа рођено је 25 беба.
У УКЦ Републике Српске у Бањалуци рођено је 10 беба.
Добој је богатији за седам нових становника, а Градишка за три.
У Источном Сарајеву рођене су двије бебе, а по једна у Требињу, Бијељини и Зворнику.
