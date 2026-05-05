Logo
Large banner

''СНСД ускоро представља национални развојни програм Српске''

Аутор:

АТВ
05.05.2026 21:42

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

СНСД ће у наредних седам до десет дана представити јавности национални развојни програм Републике Српске, рекао је за АТВ Милорад Додик, предсједник СНСД-а.

"Са тим програмом ћемо изаћи у јавност када се вратим из Русије", рекао је Додик.

Он је напоменуо да су планиране инвестиције у Републици Српској 6,6 милијарди КМ за бројне пројекте који ће бити реализовани у наредном периоду и да су они укључени у тај национални развојни програм.

Додик истиче да ће бити евидентиран сваки од програма и у свакој локалној заједници гдје ће бити препознатљиво шта је урађено.

"У Републици Српској 1,1 милион људи прави економију од 20 милијарди КМ, што је наш бруто друштвени производ и то говори да је износ инвестиција 30 одсто од тог износа", појаснио је Додик.

Додик је напоменуо да се успјешним сматра друштво које има 20 одсто домаћег бруто друштвеног производа у инвестицијама.

Маријана Ивељић и Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шмитове одлуке имале посљедице, очекујем расправу у Савјету безбједности

"Када би неко озбиљан анализирао наша економска кретања, мора би да `нам скине капу` јер смо све то постигли у немогућим политичким околностима. Проблем је што се овд‌је сви идентификују са идеалним моделом. Међутим, био је проблем и ратова који је довео до повећања цијене нафте", рекао је Додик.

Он је нагласио да је Српска "скинула" акцизу на гориво док је опозиција тражила да одлуку о томе треба премјестити у Савјет министара, што би значило пренос надлежности.

"За разлику од њих, ослободили смо 10 фенинга, али су глобалне околности такве какве јесу. Преживјели смо неколико катаклизми, а једна од њих је била и поплава 2014. године чија је штета тада била већа од двије милијарде КМ. Све смо санирали и умјесто да смо градили ново, морали смо да поправљамо оно што смо направили раније", рекао је Додик.

"ГРАДСКА УПРАВА ДУГУЈЕ 60 МИЛИОНА ИЗВОЂАЧИМА"

Додик је навео да је СНСД прије 25 година наслиједио несређен град Бањалука, који није имао ни јавну расвјету и био је обичнија паланка, те да га је довео до развијеног града са путном инфраструктуром.

"Република Српска није задужена за разлику од Градске управе која дугује 60 милиона извођачима који долазе и мени се жале и траже ми помоћ како да се ријеше тог питања", рекао је Додик.

Имате људе који кажу да су дали неком Трећини толико и толико пара, каже Додик, али да неће да то рјешавају судским путем.

"То једног дана мора да се суноврати. Не можете да направите једну стазу уз Врбас коју потопи Врбас и развали и да на томе прикупљате политичке поене. Остао је град прљав, неуредан, све је промашено", рекао је Додик.

Истакао је да се промовишу неке неостварене идеје те упитао гдје је најављена градска болница.

Милорад Додик

Република Српска

Додик за АТВ: Посјета Америци потврда озбиљне политике Републике Српске

Напомињући да ће све општине у Републици Српској добити новац за изградњу вртића, без обзира на политичку опцију на власти, Додик је рекао да из Градске управе Бањалука није стигао ниједан захтјев за изградњу вртића у том граду иако је 3.000 д‌јеце на чекању за упис.

Додик је рекао да је неподношљива корупција у граду Бањалука када је ријеч о грађевинским дозволама и регулационим плановима.

"Ако Бањалука то не жели да види и подржава ту ту врсту нереда, то је избор грађана, ја то поштујем. Ја само хоћу да укажем на то како неке ствари пролазе које су животно значајне", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Новинарка АТВ-а Маријана Ивељић и предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Шмитове одлуке имале посљедице, очекујем расправу у Савјету безбједности

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик за АТВ: Посјета Америци потврда озбиљне политике Републике Српске

1 ч

10
Бранко Блануша, члан СДС-а

Република Српска

Хоће ли СДС имати кандидата за изборе?

3 ч

3
Сташа Кошарац

Република Српска

Огласио се Сташа Кошарац након што му је позлило

4 ч

1

  • Најновије

22

52

Почиње ретроградни Плутон: Овим знаковима слиједи најтежи период живота

22

45

Херцеговачки геније изборио мјесто на престижном московском државном Институту

22

27

Трамп: Лично учествујем у разговорима са Техераном

22

10

Куп Републике Српске: Нови трофеј за ЖРК Борац

22

05

Бобан Кустурић пронађен мртав

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner