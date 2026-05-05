Хоће ли СДС имати кандидата за изборе?

Аутор:АТВ
Коментари:3
Оба кандидата биће из СДС-а, одјекнуло је из Парламента и дјелује као тачка на трговање, наговарање, притискање, калкулације, спекулације, манипулације и најважније надања осталих опозиционих странака инокосним мјестом под сунцем или кишобраном јединственог опозиционог блока.
СДС имаће кандидата и за предсједника Републике, и за српског члана Предсједништва БиХ, подсјећа Огњен Бодирога на одлуку Главног одбора од прије годину. Осим ако...
"Уколико Главни одбор СДС-а жели промијенити ову одлуку из маја 2025. године мора то учинити већином гласова. Ако их не промијени, СДС ће имати оба ова кандидата", рекао је Огњен Бодирога, шеф Посланичког клуба СДС-а у НСРС.
Врата за оштру реакцију једног дијела и манипулацију другог дијела опозиције, али и за промјену одлуке СДС-а отворена су приједлогом споразума који је СДС послао осталим странкама опозиције крајем априла.
"Странке потписнице констатују да ће договором утврдити персонална рјешења за двије инокосне функције, Предсједника Републике Српске и члана Предсједништва БиХ из Републике Српске, на бази изборних резултата у претходном изборном циклусу и релевантних истраживања јавног мнијења", саопштено је из СДС-а.
Огњен Бодирога тумачи приједлог споразума као одлуку Предсједништва странке да ће, ако се пронађе најбоље рјешење у опозицији, СДС промијенити једну или обје одлуке које се тичу инокосних функција. Желимир Нешковић убрзо је након тога тражио да Главни одбор у најкраћем року још једном потврди кандидатуру Блануше.
"Да се разјасни питање кандидатуре СДС-а за предсједника Републике Српске", рекао је Желимир Нешковић, потпредсједник СДС-а.
БиХ
Медији Елмедину Конаковићу дали нови надимак
Оба кандидата биће из СДС-а у изјавама Нешковића су оба кандидата из опозиционог блока. Сценарио да СДС-а нема ни на једној од појединачних позиција тешко може добити подршку Главног одбора, каже Нешковић.
"Ја мислим да свако ко би понудио неко другачије рјешење које би било у правцу кандидата који долази из неке друге политичке организације, Ја вјерујем да не би могао добити већину на сједници главног одбора СДС-а", рекао је Нешковић.
Милан Миличевић био је још конкретнији. СДС је имала разумијевања у ранијим изборним циклусима за кандидате коалиционих партнера којима је давала подршку. Сада је вријеме да као најодговорнија и државотворна странка преузме пуну одговорност, каже Миличевић.
"Српска демократска странка ће имати кандидата за предсједника Републике Српске! Ово је одлука највиших органа странке, Скупштине и Главног одбора СДС, која је једногласна и неупитна.
Све друго су лични ставови који немају упориште у чланству Српске демократске странке. Ово је и мој став, који сам износио и као предсједник странке, а и сада као члан предсједништва", рекао је Милан Миличевић.
Нагласио је Миличевић и да је СДС опозициона странка са највећим легитимитетом у народу и једина опозициона странка која је на изборима освојила двоцифрен број посланичких мандата и троцифрен број одборничких мандата.
С друге стране, Истоком се шире гласине да Дарко Бабаљ притишће Бланушу да одустане од кандидатуре за предсједника Републике у корист другог опозиционог лидера. Бабаљ се још није огласио званично. Бранко Блануша одмах након сједнице Предсједништва саопштио је потврду своје кандидатуре за предсједника и нагласио да су у току интензивне припреме за предстојећу кампању.
"Циљ је да постигнемо договор иза којег ће моћи да стану све опозиционе снаге. Наставићемо са разговорима. Ово је нормалан процес усаглашавања ставова и знак одговорности коју ове странке имају према својим бирачима и грађанима Српске", рекао је Бранко Блануша, члан СДС-а.
СДС-ов приједлог споразума изазвао је разноврсне реакције у опозицији, али, имајући у виду да јединство политичких странака много више зависи од политичких и личних интереса него од програмских и идеолошких поставки, наивно је очекивати да ће само проблем у избору кандидата поцијепати опозиционо јединство. Па ипак, кандидат не треба да се свиди само коалиционим партнерима, али ни само бирачима. Кандидат прво мора да се допадне чланству и вјерним присталицама. Државотворне странке у томе имају највећи изазов - ма колико сијале идеје о освајању власти по сваку цијену, уколико одустане од Бланушине кандидатуре за предсједника Републике у корист било које мање странке, СДС ће то врло тешко објаснити у својим редовима.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0