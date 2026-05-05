Дарко Младић: Још нема љекарског извјештаја, бојим се да се поново одгађа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је Срни да је здравствено стање његовог оца и даље лоше, да извјештај независних љекара још није достављен, те да страхује да је ријеч о новом одгађању.
Он је навео да је ситуација непромијењена, да је генерал Младић у тешком стању и да једва неку ријеч може да проговори.
Економија
Пале цијене нафте, али барел и даље преко 110 долара
Додао је да нема никаквих назнака када би могао да дође медицински извјештај независних љекара, које је ангажовао хашки Механизам због захтјева одбране и породице да генерал Младић буде пуштен на лијечење у Србију, јер је при крају живота.
"Нејасно је да ли је сад ово ново одгађање, бојим се да јесте. Јуче су ми саопштили да су љекари у притворској болници одлучили да не ураде то што су независни љекари тражили", рекао је Дарко Младић и додао да вријеме тече док се они око тога дописују.
Подсјетио је да је породица и одбрана генерала Младића добила извјештај да су хашки љекари прихватили да ураде шта од њих траже независни и да ће то обавити сутра.
Регион
Ватра гута камион - објављен узнемирујући снимак несреће
"Међутим, јуче су ми саопштили да су одлучили да нема потребе да се то ради и да су такав допис послали независним љекарима", рекао је Дарко Младић.
Он је истакао да се поставља питање како хашки љекари то могу да одлуче, ако су независни љекари то тражили.
"Да ли су независни љекари стварно независни, ако им ови хашки говоре шта треба да се ради?", упитао је Дарко Младић.
Он је напоменуо да су независни љекари тражили одлагање писаног извјештаја док не буде урађена нова метода када је ријеч о прегледу генерала.
"То је углавном већина онога што ми тражимо већ више година, а што хашки љекари нису урадили на захтјев наших љекара", рекао је Дарко Младић.
Навео је да независни љекари треба да напишу шта треба да се уради, а хашки треба само да одведу генерала Младића у цивилну болницу да се то спроведе.
Фудбал
ФИФА добила захтјев да забрани заставу с љиљанима
Дарко Младић, који је у посјети оцу, сутра се враћа из Хага за Београд.
Генерал Младић је 10. априла имао мождани удар и здравствено стање му се додатно погоршало због озбиљних неуролошких, кардиоваскуларних и нефролошких здравствених проблема.
Он се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу је више пута одбио захтјев да генерал Младић буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
4 ч5
Република Српска
4 ч0