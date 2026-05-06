Политичка струја од професора направила студента

Математика у науци и политици није иста, као што није иста струја у електротехници и странци. Иако експерт за област, професор Бранко Блануша због страначких струја мјесецима изгледа као студент. Превише понављања, несигурности и незнања.
Невјештим прикривањем да у СДС-у дјелују двије струје које му мрсе изборну рачуницу, Блануша покушава заузети стабилну позицију како пред бирачима, тако и пред још једним искусним математичарем - Драшком Станивуковићем. Док лидер ПСС-а у својој странци сабира, а у СДС-у одузима, Блануша не зна ни којим бројкама располаже.
Зашто потпредсједник СДС-а Желимир Нешковић тражи сједницу Главног одбора, Блануша каже да не зна. Претпоставља о чему би могло да буде ријеч, али његова кандидатура је неспорна. Нешковић је затражио сједницу Главног одбора да се још једном потврди кандидатура Блануше на предстојећим изборима и отклоне се све могуће недоумице.
”Разговарао сам са господином Нешковићем након ове сједнице Предсједништва. Ако је тема кандидатуре искључиво за сједницу Главног одбора, она није потребна ако ће се на њој потврдити оно што су донијели органи странке, односно исти тај Главни одбор да сам ја кандидат на наредним изборима. Једино уколико ће тема бити нешто друго, ако ће се ту појавити други приједлози. Ја заиста немам такве информације, наравно као предсједник странке требало би да их имам. Потврда да сам ја кандидат није потребно да иде поново на сједницу Главног одбора јер је то већ одлука главног одбора”, каже Блануша.
Ради ли против његове кандидатуре Дарко Бабаљ, Блануша нема информације. Оно што зна и што је свето слово, је чињеница да се одлуке органа странке не могу мијењати. Ипак, промијениће једну, а тиче се одлуке да СДС има кандидате за обје инокосне функције, мада је та одлука мало позната у јавности.
”Оно што би требало да се одржи сједница, требало би да размотримо јер је одлука још у стању важности, односно није промијењена, а то је да СДС даје кандидата за обје инокосне функције. У том случају би требало да буде засиједање сједнице ГО, јер не би било коректно у односу на друге коалиционе партнере да ми наступамо са таквим ставом. Сасвим сигурно је да би од те функције за члана Предсједништва БиХ требало да одустанемо”, каже Блануша за Н1.
Толико су страначке струје помрсиле рачуницу професору и предсједнику СДС-а да му је поноћни споразум био питање због којег би пао испит.
У истом разговору, Блануша је образлажући споразум у којем се јасно каже да ће се расправљати о кандидатурама на предстојећим изборима рекао и да је он кандидат, и да ће се о томе расправљати.
”У споразуму заиста нема ништа спорно. То је оквир који предвиђа договор када су у питању кандидати, а са друге стране да дефинише оквир нашег заједничког наступа на изборима”, каже Блануша и додаје:
”Ни од једног функционера СДС-а нисам чуо такав став. Све што сам могао чути је став органа који је недвосмислен. Када је у питању СДС, имамо јасан став ко је наш кандидат за предсједника Републике Српске”.
Слаб одговор стигао је и о Љубиши Петровићу, за којега се тврди да подржава струју која жели Бранка Бланушу за кандидата. О могућем искључењу из странке, Блануша се слатко насмијао, према сопственом признању. Смијешно није било то што је управо Петровић саопштио ту вијест.
”О томе није било говора. Нико није ни помишљао на тако нешто, на причу о искључењу господина Љубише Петровића из странке. Он је нама изузетно значајан члан, функционер, градоначелник највећег града у Српској гдје имамо градоначелника. О томе није било говора. Оно што се споменуло било је везано за комуникацију да би посебно када су у питању поједини функционери СДС-а, јавно више треба да се износе званични ставови органа странке, а не лични ставови. Прича о Љубиши Петровићу и његовом искључењу је неко злонамјерно пласирао. Могу рећи да је Љубиша Петровић ту, да је наш и да је чврсто у СДС-у. Имао сам и имам одличне односе са њим”, рекао је Блануша.
Сву злонамјерност према ријечима професора Блануше пласирао је, ипак, сам Љубиша Петровић, ако је злонамјерности и било.
”На јучерашњој сједници Предсједништва Српске демократске странке било је приједлога да ме искључе из странке. Је л’ то по принципу као у филму ,,Бој на Косову” - ’Требало је да га окујеш и бациш у Прилепац’”, написао је Петровић послије сједнице на којој је усвојен споразум СДС-а понуђен другим странкама опозиције.
Послије сваке одлуке СДС-а, професор Блануша барем једном падне у јавном иступу. Струја у електротехници није исто што и струја у странци, а неразумијевање истих може жестоко да кошта.
