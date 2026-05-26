Осумњичени за прикривање убиства Александра Нешовића се бранио ћутањем: Остаје иза решетака

26.05.2026 12:22

Фото: Tanjug, Ustupljena fotografija

У Вишем јавном тужилаштву у Београду саслушан је Петар У. (20) због постојања основа сумње да је, заједно са другим осумњиченим лицима, у поступку који се води поводом извршења кривичног дјела тешко убиство 12. маја 2026. године у ресторану „27“, учествовао у радњама које су усмјерене на прикривање кривичног дјела тешко убиство и учинилаца.

Осумњичени се на саслушању бранио ћутањем, односно искористио је своје законско право да не износи одбрану.

Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да осумњиченом одреди притвор да не би утицао на свједоке и да не би поновио кривично дјело у кратком временском периоду.

Петру У. се на терет стављају кривична дјела непријављивање кривичног дјела и учиниоца и помоћ учиниоцу послије извршеног кривичног дјела.

