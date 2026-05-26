"Наша школа, наш други дом": Сајам креативности, труда и заједништва у бањалучкој школи

АТВ
26.05.2026 13:11

Фото: Уступљена фотографија

У бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски" организован је други сајам у овој школској години под називом "Наша школа, наш други дом", под паролом "Дјеца дјеци".

Сајам је окупио ученике од шестог до деветог разреда који су својим радом, маштом и трудом показали колико заједништво и добра воља могу учинити.

Ученици су припремили и продавали ликовне радове, као и занимљиве и креативне кућице које су правили на часовима техничког образовања. Посјетиоци су имали прилику да уживају у богатом избору ученичких радова и да подрже ову акцију.

Захваљујући великом одзиву и подршци, прикупљено је укупно 3.218 КМ.

Прикупљена средства у наведеном износу биће искоришћена за финансирање школских пројеката, према приједлозима усвојеним на састанку Савјета ученика, уз сагласност организационог одбора Савјета родитеља.

Сајам је још једном показао да ова школа није само мјесто учења, већ и мјесто пријатељства, креативности, солидарности и заједничког рада.

