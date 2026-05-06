Logo
Large banner

''Бобане, хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку''

Аутор:

АТВ
06.05.2026 19:27

Коментари:

0
''Бобане, хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку''

Допринос начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића развоју медицинског транспорта остаће вјечно уписан у историју здравственог система Српске, саопштено је из требињске болнице "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар".

"С неизмјерном тугом и поштовањем опраштамо се од нашег драгог и поштованог сарадника Бобана Кустурића, човјека чија је храброст и посвећеност спасила небројене животе", навели су из Болнице.

Бојан Кустурић

Република Српска

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

Нагласили су да ће његов допринос развоју медицинског транспорта и несебична помоћ тој установи остати вјечно уписани у историју здравственог система Републике Српске.

"Хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку", истакли су из требињске Болнице, преноси "Срна".

Бобан Кустурић (52) пронађен је синоћ мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Одликован је Орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.

Цеца и Бобан Кустурић

Република Српска

Цеца се дирљивом поруком опростила од Кустурића

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.

Комеморација поводом смрти Бобана Кустурића биће одржана у Културном центру Бански двор у 10.00 часова, а сахрана је предвиђена у 14.00 часова на бањалучком градском гробљу Врбања.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бобан Кустурић пронађен мртав

Бобан Кустурић

Болница Требиње

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хаг, зграда Хашког трибунала

Република Српска

Саговорници АТВ-а: Трибунал темпира Младићеву смрт у авиону

2 ч

0
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића

Република Српска

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

3 ч

5
Цеца и Бобан Кустурић

Република Српска

Цеца се дирљивом поруком опростила од Кустурића

4 ч

2
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Република Српска

Кошарац: Кустурић ће остати упамћен као херој који је спасавао људске животе

4 ч

1

  • Најновије

22

01

Пуцњава у Вашингтону: Нападач гађао полицију близу колоне Џеј Ди Венса

21

55

Смајиловић за АТВ: Укидање америчких санкција тријумф за Републику Српску

21

40

Објављен снимак: Суперћелијска олуја стигла у Европу

21

20

Ходочаснике из Српске пресрела полиција ФБиХ

21

05

Див из Словеније угасио фабрику и преселио производњу у БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner