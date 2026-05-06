''Бобане, хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку''

Аутор:АТВ
Коментари:0
Допринос начелника Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобана Кустурића развоју медицинског транспорта остаће вјечно уписан у историју здравственог система Српске, саопштено је из требињске болнице "Свети архиђакон Стефан - 9. јануар".
"С неизмјерном тугом и поштовањем опраштамо се од нашег драгог и поштованог сарадника Бобана Кустурића, човјека чија је храброст и посвећеност спасила небројене животе", навели су из Болнице.
Република Српска
МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива
Нагласили су да ће његов допринос развоју медицинског транспорта и несебична помоћ тој установи остати вјечно уписани у историју здравственог система Републике Српске.
"Хвала ти за сваки лет наде и сваку пружену руку", истакли су из требињске Болнице, преноси "Срна".
Бобан Кустурић (52) пронађен је синоћ мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Одликован је Орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.
Република Српска
Цеца се дирљивом поруком опростила од Кустурића
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.
Комеморација поводом смрти Бобана Кустурића биће одржана у Културном центру Бански двор у 10.00 часова, а сахрана је предвиђена у 14.00 часова на бањалучком градском гробљу Врбања.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч5
Република Српска
4 ч2
Република Српска
4 ч1
Најновије
22
01
21
55
21
40
21
20
21
05
Тренутно на програму