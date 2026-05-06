МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

Аутор:

АТВ
06.05.2026 18:20

Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
МУП Републике Српске објавио је на друштвеним мрежама емотивну видео-поруку поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Бобана Кустурића.

МУП подсјећа на његове бројне акције медицинског транспорта и спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима.

"Тешким срцем опраштамо се од Бобана Кустурића, човјека који није био само професионалац и херој свог позива, већ и тихи ослонац, пријатељ и човјек великог срца", наводи се у објави на званичној "Инстаграм" страници МУП-а Српске.

Истичу да је Кустурић свој животни пут градио храбро и без компромиса, те да је за собом оставио више од каријере.

"Одликован је Орденом Милоша Обилића, али они који су га истински познавали знају да су његова највећа одликовања били осмијех и топла ријеч", додаје се у објави.

Комеморација поводом смрти Кустурића биће одржана сутра у 10.00 часова у Културном центру Бански двор, а сахрана на Новом гробљу у 14.00 часова.

Бобан Кустурић (52) обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Предсједник Републике Српске одликовао га је Орденом Милоша Обилића.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.

