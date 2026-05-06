Цеца се дирљивом поруком опростила од Кустурића

АТВ
06.05.2026 17:29

Цеца и Бобан Кустурић
Фото: Друштвене мреже

Пјевачица Светлана Цеца Ражнатовић дирљивом поруком опростила се од Бобана Кустурића (52), начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

"Бобане, пријатељу мој, лети, заувијек ти ведро небо било", написала је Цеца у својој објави, опростивши се од дугогодишњег пријатеља.

Од Кустурића су се данас на друштвеним мрежама опростили и бројни његови пријатељи, радне колеге и функционери Српске.

Цеца се опростила од Кустурића

Подсјетимо Кустурић (52) је синоћ пронађен мртав поред своје викендице у бањалучком насељу Чесма.

У бањалучком тужилаштву су рекли да је пронађен пиштољ који је послан на вјештачење, а наређена је и обдукција тијела.

Кустурић је био свима познат као директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске који је тај посао обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.

Одликован је орденом Милоша Обилића од стране предсједника Републике Српске.

