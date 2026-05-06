"Ствараоци Српске": Касагић оставио трајни печат на путу стварања Републике Српске

СРНА
Асоцијација "Ствараоци Републике Српске" изразила је жаљење због губитка истакнутог члана ове организације Рајка Касагића и упутила саучешће његовој породици, напомињући да је оставио трајни печат на путу стварања Републике Српске.
"Посланик у првом сазиву Скупштине Српског народа у БиХ и први послијератни предсједник Владе Републике Српске био је један из плејаде српских посланика који су имали храбрости да напусте ондашњу Скупштину БиХ и да поставе први камен темељац на коме се подигла Република Српска", истиче се у саопштењу Асоцијације.
Подсјетили су да су у та тешка времена угледни српски интелектуалци, народни трибуни и патриоте, којима је и он припадао, доносили храбре и судбоносне одлуке од немјерљивог значаја за опстанак српског народа, остављајући свој трајни печат на путу стварања Републике Српске.
Подсјећају да је Касагић на мјесто предсједника Владе Републике Српске дошао у октобру 1995. године као њен први послијератни предсједник.
Било је то, напомињу, у тим постдејтонским годинама велико искушење, када се "наше тадашње руководство нашло под страховитим притиском међународне заједнице и високих представника са циљем девастирања Дејтонског мировног споразума и одузимања надлежности институцијама Републике Српске".
Асоцијација "Ствараоци Републике Српске" истиче да ће чувати успомену на своје преминуле чланове и тековине њихове борбе, да буду наук и путоказ будућим генерацијама.
Бивши предсједник Владе Републике Српске Рајко Касагић преминуо је у 84. години.
Касагић је био посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске, а крајем 1995. и почетком 1996. године обављао је функцију предсједника Владе Републике Српске.
Био је и члан комисије високог представника за спровођење Дејтонског споразума.
Током деведесетих година прошлог вијека, Касагић је обављао функцију предсједника Извршног одбора Бањалуке.
За повременог судију Суда удруженог рада БиХ биран је у два мандата. Послије првих вишестраначких избора, изабран је за посланика у Скупштини СРБиХ, а затим у Народној скупштини Републике Српске.
Био је члан Српске демократске странке.
Рајко Касагић рођен је у Разбоју, општина Србац, 15. октобра 1942. године.
