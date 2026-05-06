Институције Српске спремне да реализују процедуре у вези са повратом ПДВ-а на прву некретнину

АТВ
06.05.2026 13:05

Министар финансија Републике Српске
Министар финансија Републике Српске Зора Видовић поручила је данас у Бањалуци да су институције Српске апсолутно спремне да реализују процедуре у вези са повратом ПДВ-а на прву некретнину.

"Ову иницијативу је прије више од годину дана покренуо Милорад Додик и није нормално да се оволико дуго чека. Заиста, не желимо више да чекамо и сагласна сам да правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину треба дати у процедуру", рекла је Видовићева на конференцији за новинаре.

Она је навела да цијене некретнина и данас расту, посебно јер ће и инфлација бити већа, те да је поврат ПДВ-а једна од олакшица за оне који желе да ријеше стамбено питање и остану у Републици Српској.

"Ово ће Републику Српску коштати неколико десетина милиона КМ, али то није проблем. Имаћемо мањи прилив у буџету, али је то ваћа корист за младе људе него штета за буџет", рекла је Видовићева, која је и члан Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Она је подсјетила да је Влада Републике Српске одобрила Инвестиционо-развојној банци Српске да директно пласира стамбене кредите, што значи и нижу каматну стопу него када кредити иду посредством комерцијалних банака.

"Имамо још једну погодност, а то је субвенционисање стамбених кредита, које реализујемо годинама", истакла је Видовићева.

Она је навела да свако ко је против права на поврат ПДВ-а на прву некретнину сигурно не размишља позитивно када је ријеч о животу младих у БиХ.

