Будимир: Бол због губитка човјека чији су живот и дјела учинили нашу заједницу сигурнијом и хуманијом

Министар унутрашњих послова Републике Српске, Жељко Будимир поводом смрти Бобана Кустурића, начелника Управе за ваздухопловство упутио је саучешће његовој породици и казао да су његова страст према професији и непоколебљив интегритет оставили трајну оставштину која ће се с поносом чувати и развијати
Саопштење преносимо у цијелости:
"С тугом која се не може ријечима описати примио сам вијест о прераној смрти нашег Бобана Кустурића, начелника Управе за ваздухопловство.
Отишао је човјек чије су професионалност, преданост и људскост оставили неизбрисив траг на сваком задатку који је водио и сваком човјеку којег је сусрео.
Био је више од одличног руководиоца — био је лидер који је својим примјером подизао стандарде струке. Његово знање о авијацији, одлучност у доношењу тешких одлука и непоколебљива посвећеност сигурности посада и путника били су ступови на којима је Управа расла.
Под његовим вођством Управа је постала синоним за професионализам, поузданост и спремност на акцију у најтежим тренуцима. Но, оно што га је посебно издвајало била је његова људскост. Увијек први да пружи руку помоћи, увијек спреман саслушати и разумјети.
Хиљаде летова гашења пожара које је водио спасиле су небројене домове, шуме и животе.
У поплавама 2014. године, он је био први који је у Добоју, а послије у Шамцу хеликоптером помагао нашим грађанима и њих и њихову дјецу евакуисао са кровова поплављених кућа.
Кад год је био потребан хитан медицински транспорт, његова је Управа неуморно радила да пацијент што прије стигне до мјеста одредишта. Да стигну до најугроженијих, гдје у тренутку ми копненим путем нисмо могли приступити, да донесу помоћ онима којима је била најпотребнија.
Био је ментор младим пилотима и службеницима, преносио је знање и етику рада, обликовао је генерације које ће наставити његовим путем.
Његова страст према професији и непоколебљив интегритет остављају трајну оставштину коју ћемо с поносом чувати и развијати.
Отишао је нагло и прерано.
Упућујем најдубље саучешће његовој породици, пријатељима и свим колегама.
Дијелимо бол због губитка човјека чији су живот и дјела учинили нашу заједницу сигурнијом и хуманијом.
У име Министарства унутрашњих послова и у своје лично име, изражавам захвалност за све што је учинио и обећавам да ћемо наставити радити с истом преданошћу и одговорношћу коју је заслужио.
Почивао у миру".
