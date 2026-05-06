Logo
Large banner

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

06.05.2026 11:02

Коментари:

0
Радован Ковачевић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић захвалио је за часну службу отаџбини покојном начелнику Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобану Кустурићу.

- Хвала ти за свако спасено дијете, сваки спасени живот, сваки угашени пожар... -навео је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а, захвалио је Кустурићу и за сваку пријатељску ријеч подршке.

- Нека ти је ведро небо и вјечна слава, јуначе! - поручио је Ковачевић поводом изненадне смрти Кустурића.

Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић /52/ пронађен је мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.

Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за ратно ваздухопловство и противваздушну одбрану, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације – пилот.

Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.

Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.

Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.

Подијели:

Тагови :

Радован Ковачевић

Бобан Кустурић пронађен мртав

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

Хроника

Огласили се полиција и ОЈТ о смрти Кустурића: Пронађен пиштољ

2 ч

0
Бобан Кустурић пронађен мртав

Хроника

Бобан Кустурић пронађен мртав

13 ч

15
Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

Република Српска

Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

48 мин

0
Тешка саобраћајна несрећа на путу Нови Пазар–Рашка, четворо мртвих

Србија

Нови призори са мјеста несреће: Младић претицао колону, возила уништена, четворо мртвих, љекари се боре за живот двоје људи

1 ч

0

Више из рубрике

Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

Република Српска

Којић: Оно што амнестирањем злочина ради правосуђе једнако је оном што су радили Орић и његови крвници

48 мин

0
Лукић: Дипломатски напори Српске о статусу високог представника све се више чују

Република Српска

Лукић: Дипломатски напори Српске о статусу високог представника све се више чују

2 ч

1
Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

Република Српска

Преминуо Рајко Касагић, бивши премијер Републике Српске

2 ч

1
У Српско рођено 25 беба

Република Српска

У Српско рођено 25 беба

3 ч

0

  • Најновије

11

17

Драматично хапшење у Лакташима, повријеђени полицајци и осумњичени

11

13

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

11

08

Оптужен за убиство своје трудне супруге, одсјекао себи наногицу и побјегао у Италију

11

07

Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

11

02

Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner