Ковачевић Кустурићу захвалио за часну службу отаџбини

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић захвалио је за часну службу отаџбини покојном начелнику Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобану Кустурићу.
- Хвала ти за свако спасено дијете, сваки спасени живот, сваки угашени пожар... -навео је Ковачевић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а, захвалио је Кустурићу и за сваку пријатељску ријеч подршке.
- Нека ти је ведро небо и вјечна слава, јуначе! - поручио је Ковачевић поводом изненадне смрти Кустурића.
Начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић /52/ пронађен је мртав у викендици у бањалучком насељу Чесма, а полицијским увиђајем утврђено је да нема елемената кривичног дјела у његовом страдању.
— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) May 6, 2026
Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за ратно ваздухопловство и противваздушну одбрану, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације – пилот.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
