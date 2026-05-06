"Тужан ми је овај Ђурђевдан, тужна нам је, Бобане, слава"

06.05.2026 11:54

Предсједник СНСД Милорад Додик навео је да је Бобан Кустурић био његов близак приjатељ, човјек кога је волио, поштовао, коме сам вјеровао.

"Тужан ми је овај Ђурђевдан, тужна нам је, Бобане, слава. На све могу да се привикнем, само не могу на смрт ближњих. Бобан је био мој близак пријатељ, човјек кога сам волио, поштовао, коме сам вјеровао", навео је Додик на Иксу.

Бобан је човјек који је спасио стотине живота, каже Додик, а свој изгубио.

- Недостајаће ми његова доброта, племенитост, ведрина. На ту празнину мораћу да се навикнем. Нека се Бог смилује његовој души. Нека га анђели чувају и подаре му вјечни мир - навео је Додик.

