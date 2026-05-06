Полицајац спречавао напад на малољетника, дошло и до пуцњаве

Аутор:Огњен Матавуљ
Милош Лучић (27) из Источне Илиџе ухапшен је због сумње да је пиштољем пријетио полицајцу, који га је затекао у нападу на малољетника, а током борбе за оружје испаљен је хитац који срећом никога није погодио.
Све се одиграло 4. маја око 20 часова на подручју Источног Сарајева. У полицији наводе да су Лучић и Мелиса М. (38) из Илиџе вербално и физички напали малољетника из Источне Илиџе. То је уочио полицајац, који се затекао у близини. У намјери да спријечи напад на малољетника полицајац се умијешао у сукоб. Међутим, Лучић је извукао пиштољ и полицајцу запријетио да ће га убити. Полицајац је покушао да му отме оружје и тада је одјекнуо пуцањ. Током борбе осумњиченом је испао пиштољ који је покупила Мелиса М. која се дала у бјекство. И она је убрзо ухапшена, а пиштољ је пронађен одбачен недалеко од мјеста напада.
У ПУ Источно Сарајево наводе да је Лучић осумњичен да је починио кривична дјела напад на службено лице у вршењу службене радње, недозвољена производња и промет оружја и изазивање опште опасности, док је Мелиса М. осумњичена за напада на службено лице и помоћ учиниоцу послије извршења кривичног дјела.
”М.Л. се сумњичи да је заједно са М.М. вербално и физички напао малољетника нанијевши му тјелесне повреде, а затим и полицијског службеника који је покушао да их спријечи. Осумњичени је држећи пиштољ упутио пријетње по живот полицијском службенику. Затим је, у покушају да му полицијски службеник одузме оружје, из пиштоља испалио хитац. М.М. је узела ватрено оружје и у намјери да га сакрије одбацила га је у близини једне трговинске радње, гдје је пронађен”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Након криминалистичке обраде Милош Лучић је, уз извјештај о почињеним кривичним дјелима, предат Окружном јавном тужилаштву у Источном Сарајеву на даље поступање.
