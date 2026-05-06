Бањалучанин пијан напао жену и нанио јој лакше повреде

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Данило Б. (32) из Бањалуке ухапшен је због сумње да је након вербалне расправе напао жену и нанио јој лакше повреде.
У ПУ Бањалука наводе да је Д.Б. ухапшен због сумње да је починио кривично дјело тјелесна повреда.
”Д.Б. се сумњичи да је физички напао жену из Бањалуке, која је задобила тјелесне повреде. Алкотестирањем код Д.Б. је утврђено присуство од 2,10 g/kg алкохола. Истовремено је одбио да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога у организму”, саопштила је ПУ Бањалука.
Према незваничним информацијама Данило Б. је и раније пролазио кроз полицијске евиденције.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
17
11
13
11
08
11
07
11
02
Тренутно на програму