Полупано седам аута у Добоју

Аутор:АТВ
Коментари:0
Добојска полиција идентификовала је два лица осумњичена за оштећење седам аутомобила на паркингу.
"Полицијској станици Добој 1 је истог дана у јутарњим часовима пријављено да непознато лице на паркинг простору испред стамбене зграде у Добоју врши оштећење путничких возила, при чему је на укупно седам возила причињена материјална штета", саопштено је из полиције.
О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој који се изјаснио да наведени догађај има обиљежја кривичног дјела „Оштећење и одузимање туђе ствари“ и у току је предузимање свих законом прописаних мјера и радњи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
15 ч0
Хроника
16 ч1
Најновије
14
40
14
36
14
23
14
19
13
53
Тренутно на програму