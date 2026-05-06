Сутра комеморација поводом смрти Бобана Кустурића

Аутор:АТВ
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића биће одржана сутра у Културном центру Бански двор у Бањалуци од 10 часова.
Бобан Кустурић биће сахрањен сутра на Градском гробљу Врбања у Бањалуци у 14 часова.
Кустурић је био дугогодишњи шеф Хеликоптерског сервиса Републике Српске, а након што је формирана Управа за ваздухопловство Кустурић је постављен за начелника.
Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за РВ и ПВО, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације - пилот. Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је свој рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" - Републике Српске. Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.
Бобана Кустурића предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.
(РТРС)
