Сутра комеморација поводом смрти Бобана Кустурића

06.05.2026 13:14

Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића
Комеморација поводом смрти начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске Бобана Кустурића биће одржана сутра у Културном центру Бански двор у Бањалуци од 10 часова.

Бобан Кустурић биће сахрањен сутра на Градском гробљу Врбања у Бањалуци у 14 часова.

Кустурић је био дугогодишњи шеф Хеликоптерског сервиса Републике Српске, а након што је формирана Управа за ваздухопловство Кустурић је постављен за начелника.

Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за РВ и ПВО, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације - пилот. Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је свој рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" - Републике Српске. Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.

Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.

Бобана Кустурића предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.

(РТРС)

