Амиџић о успјесима градске Управе Бањалука: Памтићемо вас

АТВ
06.05.2026 20:00

3
Срђан Амиџић
Генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић поручио је да ће садашња "екипа" из Градске управе Бањалука остати "баш" упамћена.

Он је то изјавио одговарајући на објаву Небојше Дринића у којој је упитао по чему ће се памтити, како је рекао, "дашак свјежег вјетра" када, тврди даље бањалучки одборник, "СНСД оде у октобру".

Амиџић је навео низ обећања Дринића и његовог шефа Драшка Станивуковића, те поручио да ће се они "баш памтити".

"Не волим јавно одговарати, али морам примијетити да ћемо 'екипу' из градске управе БЛ баш памтити - по знању и образовању, законима који се тумаче како коме одговара, градским пријатељима Кристијаном Шмитом и Бењамином Карић", поручио је Амиџић, а потом наставио да набраја "успјехе" Дринића, Станивуковића и осталих:

"По новој градској болници коју 'сви већ користимо', новоотвореној спортској Гимназији, радницима којима се не зна ни број ни учинак, војном року, очувању зеленила које успјешно нестаје, саобраћајној револуцији у колонама, новим паркинг мјестима која се траже лупом, цијенама комуналних услуга које расту брже од свега, стању у градским предузећима које је, најблаже речено, за памћење".

