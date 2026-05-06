Logo
Large banner

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

Аутор:

АТВ
06.05.2026 18:05

Коментари:

0
Животиња пас
Фото: pexels/ Chirag Captures

Надлежни за проблем паса луталица у Бањалуци годинама се мијењају, смјењују се модели управљања, службе и надлежности, али проблем на терену остаје исти или чак према тврдњама грађана, из године у годину постаје све озбиљнији.

Посљедњи примјер долази из бањалучког насеља Паприковац, гдје су мјештани Улице др Јована Рашковића јуче говорили о све чешћим нападима чопора паса, страдалој живини и страху за безбједност дјеце и пролазника.

Град грађане упућује на нову адресу

Након што је прича изазвала велику пажњу јавности, из Градске управе Бањалука стигао је кратак одговор у којем се грађани за додатне информације упућују на другу адресу.

sreca radost ljubav

Занимљивости

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

"Од 1. маја азил за напуштене животиње на Мањачи је у надлежности Центра за развој пољопривреде и села, те Вас молимо да се обратите њима како би добили одговоре на постављена питања“, навели су из Града.

На тај начин је посао зоохигијене формално прешао под Центар за развој пољопривреде и села, са којим је уговор потписан 30. априла, док је оперативно преузимање почело 1. маја ове године.

Из Центра наводе да прије тог датума нису били надлежни за спровођење мјера, већ само укључени у координацију са Градском управом.

"Важно је нагласити да Центар прије наведеног датума није био надлежан за спровођење мјера. У периоду прије формалног преузимања били смо укључени у координацију са Градском управом, која је у том тренутку била надлежна, али оперативно поступање није било у нашој надлежности“, наводе из Центра.

Четири пса уклоњена, терен отежава интервенције

Додају да се тренутно интензивно ради управо на подручју УКЦ-а и Улице др Јована Рашковића.

"У протеклих 30 дана извршено је више излазака на терен, при чему су четири пса уклоњена са јавних површина и смјештена у прихватилиште на Мањачи. Интервенције су отежане због конфигурације терена, неприступачних површина, шибља и заклоњених простора, због чега се хватање врши поступно уз специјализовану опрему“, наводе из Центра.

kalinjingrad screenshot

Свијет

Наћи ћете се на гробљу: Из Русије запријетили Европи

Истичу да су на локацији постављене и замке за хватање паса, те да се свака пријава третира приоритетно, али признају да је ријеч о дугогодишњем и системском проблему. Уз то, апелују и на одговорно понашање власника, наводећи да напуштање животиња додатно компликује стање на терену.

Од великог пројекта до гашења службе

Цијела ситуација поново је отворила питање судбине пројекта такозване "полиције за псе“, који је градоначелник Драшко Станивуковић формирао још 2022. године као велико системско рјешење за контролу напуштених животиња и неодговорних власника.

Тада је представљена идеја посебне јединице унутар Комуналне полиције која би се бавила пријавама грађана, контролом власника паса и реакцијама на случајеве напада и напуштања животиња. Међутим, иако је служба формално успостављена и до 2024. године запримила више од 1.200 пријава, пројекат никада није прерастао у озбиљан оперативни систем, пише "БЛ Портал".

Без посебно издвојеног буџета, додатних капацитета и озбиљнијег јачања азила и теренских служби, "полиција за псе“ се у пракси углавном свела на администрирање пријава унутар Комуналне полиције, да би потом прије више од годину дана била и потпуно угашена као посебна служба.

Цеца и Бобан Кустурић

Република Српска

Цеца се дирљивом поруком опростила од Кустурића

Тако је пројекат који је представљен као једно од кључних рјешења за проблем паса луталица завршио без озбиљнијих резултата на терену, док су чопори паса остали свакодневни проблем у појединим бањалучким насељима.

Због тога мјештани данас поручују да их више не занимају промјене надлежности и нова административна рјешења, већ конкретни резултати на терену и безбједност грађана.

Луталице изгризле радницу УКЦ-а

АТВ је прошле године писао о случају који је завршио са повредама.

Чопор паса у фебруару 2025. године изгризао је жену код УКЦ-а Републике Српске. Пси су жену изгризли за обје ноге и нанијели јој теже повреде.

Како смо тада сазнали запослена УКЦ-а је завршавала са својим радним обавезама и при одласку према аутомобилу напао ју је чопор паса. Покушала се одбранити али није успјела избјећи повреде.

Током одбране од чопора, два пса су угризла нападнуту жену за обје поткољенице.

Нападнута Бањалучанка је збринута и добила је адекватну терапију. Опширније о том случају прочитајте на линку у наставку.

MixCollage 26 Feb 2025 08 43 PM 9115

Бања Лука

Бањалука: Чопор паса изгризао жену код УКЦ-а

Прошли мјесец нападнут мушкарац код школе

Подсјећамо, прошли мјесец један мушкарац је повријеђен након што је, према ријечима његове кћерке, нападнут од стране чопора паса луталица у непосредној близини Основне школе "Борисав Станковић" у Бањалуци.

Како је испричала, инцидент се догодио у вечерњим часовима, када је њен отац испраћао госта према аутобуској станици. Пси су се, како наводи, налазили на школском игралишту и у близини школе, гд‌је се, према њеним ријечима, често окупљају.

"Пси су кренули према њима, а мој отац се у том тренутку саплео и пао. Нису га угризли, али је пао и задобио озбиљне повреде. Изгледао је као да је претучен, ударио је главом, поломио два зуба и одмах смо га одвезли у Хитну помоћ, а потом и на додатне прегледе", испричала је она за "Независне новине".

Додаје да је њен отац, срећом, избјегао теже посљедице, али да су изузетно узнемирени, посебно јер се све догодило у близини школе коју похађају д‌јеца.

илу-пас-кангал

Бања Лука

Пси луталице напали мушкарца код школе у Бањалуци, он се саплео и пао

Према њеним ријечима, мјештани већ дуже вријеме упозоравају на присуство паса луталица у овом дијелу града, те тврде да се они често задржавају иза школе и преко пута школског дворишта.

"Писало се и у групама Савјета родитеља да су пси раније нападали пролазнике, а једном приликом је један човјек, бјежећи од паса, једва побјегао у аутобус", навела је она.

Истиче да је након инцидента контактирала надлежне комуналне службе, чији су радници одмах изашли на терен, али да пси у том тренутку нису затечени, јер се, како каже, не задржавају стално на истом мјесту.

"Речено нам је да их неко храни и да због тога често долазе, али да их није увијек могуће одмах уклонити", додала је она.

Случај је, како наводи, пријављен и школи, која је, према њеним сазнањима, раније већ обавјештавала надлежне службе о проблему паса луталица у околини.

"Случај је пријављен Комуналној полицији, одмах је дошао човјек, али они нису били ту. Ови су добро ухрањени, значи да их неко храни, али ипак представљају велику опасност", казала је ова мјештанка.

Грађани изражавају забринутост, посебно због безбједности д‌јеце, те апелују на надлежне институције да што прије пронађу рјешење овог проблема, преносе Независне.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пси луталице

Полиција за псе

Бањалука

Паприковац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Обустава саобраћаја у центру Бањалуке

Бања Лука

Обустава саобраћаја у центру Бањалуке

2 ч

0
Кружни ток код Меркатора саобраћај аута

Бања Лука

Најскупља њива у Бањалуци: За сређивање ове оранице 175.000 КМ

8 ч

0
Стабло контејнер улична расвјета

Бања Лука

"Здрава сијеку, накривљена не виде": Стабло "придржава" улична расвјета

9 ч

0
Бојана Мутић бањалучка инфлуенсерка

Бања Лука

Неизмјерна туга: Познатој Бањалучанки Бојани Мутић преминуо и други син

21 ч

0

  • Најновије

18

20

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

18

19

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

18

11

Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

18

05

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

17

53

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner