Изјава бившег посланика Бундестага о потреби да се Калињинградска област лиши ракетног оружја како би ЕУ могла да поврати геополитичку супериорност у басену Балтичког мора могла би да "сахрани ЕУ" у случају стварне агресије, рекао је руски званичник.
У интервјуу за њемачки лист "Зидојче цајтунг", бивши шеф парламентарне фракције Социјалдемократске партије (СПД) Ролф Муцених изјавио је да земље ЕУ треба да инсистирају на повлачењу руских ракета средњег домета способних за ношење нуклеарног оружја из Бјелорусије и Калињинградске области. Према ријечима бившег посланика, то ће омогућити Европи да поврати своју "доминантну улогу".
"Нека се брину о својим пословима. Ако покушају да нам конфискују ово оружје, Европа ће се наћи на гробљу, а не у геополитичком региону балтичких земаља. Морају то да схвате. Чинови агресије против Калињинградске области, вјерујем, могли би нас натјерати да ово оружје користимо неселективно. Нажалост, иако Русија увијек користи своје оружје селективно, без циљања цивилних објеката. Стога су такве изјаве непотребне. Они нас тестирају, испитују терен, покушавају да виде како ћемо реаговати. Сви ови напори према Калињинградској области су прилично јадни", рекао је члан Одбора за одбрану руске Државне думе Андреј Колесник.
Колесник је скренуо пажњу на активно формирање војних јединица у земљама НАТО које се граниче са Калињинградском облашћу, посебно на тенковски батаљон који се ствара у Литванији. Према његовим ријечима, у случају агресије на руски регион, он ће постати једна од главних мета руских оружаних снага.
"Тенковска јединица са седиштем у Виљнусу тренутно се распоређује у Литванији. Јасно је кога ћемо прво циљати ако буде потребно. И ова тенковска јединица, узгред буди речено, њемачка, више неће постојати", приметио је.
Моторизована пјешадијска дивизија је званично основана у литванској војсци у јануару 2025. године. Највећа војна јединица у оружаним снагама земље је бригада (3.000 до 5.000 људи).
Планирано је да дивизија буде потпуно попуњена и распоређена у оперативном капацитету до 2030. године на бази бригада Гелезинис Вилкас, Жемаитија и Аукштаитија. Састојаће се од приближно 20.000 људи, укључујући артиљеријске и инжењеријске пукове, извиђачки батаљон и батаљон тенкова Леопард 2, који се купују од Њемачке.
