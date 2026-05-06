Logo
Large banner

Нетанјаху наредио војсци: Будите спремни

Аутор:

АТВ
06.05.2026 17:33

Коментари:

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.
Фото: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наложио је Одбрамбеним снагама Израела да буду спремне за сваки сценарио у сукобу са Ираном, укључујући и обнављање непријатељстава, рекао је за РИА Новости извор близак Тел Авиву.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наложио је Одбрамбеним снагама Израела да буду спремне за сваки сценарио у сукобу са Ираном, укључујући и обнављање непријатељстава, рекао је за РИА Новости извор близак Тел Авиву.

Исти извор наводи да је могућ и повратак војним дејствима уколико за тим буде потребе.

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је раније да ће прекинути војна дејства у случају да Техеран пристане на услове које је поставио Вашингтон, док ће у супротном услиједити бомбардовање које ће бити интензивније него раније.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Израел Иран

Иран

Иран најновије вијести

Израел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тед Тарнер

Свијет

Преминуо оснивач Си-Ен-Ена Тед Тарнер

2 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Свијет

Пуцњава у школи у Бразилу: Убијена два радника, ухапшен тринаестогодишњак

2 ч

0
Кренула инвазија стршљенова - власти масно плаћају "ловце" на њих

Свијет

Кренула инвазија стршљенова - власти масно плаћају "ловце" на њих

2 ч

0
Полицијско ауто

Свијет

Сударили се аутобус и цистерна, најмање 16 мртвих

2 ч

0

  • Најновије

18

20

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

18

19

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

18

11

Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

18

05

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

17

53

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner