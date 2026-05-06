Монструм пред дјецом искасапио партнерку

Викторија (26) била је сувозач у бијелом теренцу који је полиција Новог Јужног Велса зауставила на улици Барадин у Кунамблу, у централном западном дијелу државе, у недјељу након потјере аутомобилима.
Аутомобил је наводно избјегао полицију током потјере, која је прекинута у два сата ујутру, а аутомобил је коначно заустављен касније тог јутра око 11.10 часова.
Полиција је тврдила да је возач, 28-годишњи мушкарац, био наоружан мачетом. Ухапшен је након што су полицајци употребили електрошокер.
Викторија је потом пронађена на сувозачевом сједишту аутомобила са тешким повредама и хеликоптером је пребачена у болницу Џон Хантер. Она је и даље у тешком, али стабилном стању.
Два друга путника – четворогодишње дијете и осамнаестомјесечно дијете – пронађени су неповријеђени и дати су на бригу рођацима.
ГоФандМи, који је помогао у покривању Викторијиних медицинских трошкова, детаљно је описао њене повреде.
"Викторијине повреде су обимне и мијењају јој живот", написала је организаторка Кетрин Риџ.
Задобила је преко 20 убода мачетом, заједно са три сломљена ребра, пробушеним плућима и значајним повредама лица.
Љекари су такође идентификовали сумњу на оштећење нерава које погађа њена стопала, што може имати дугорочне посљедице по њену покретљивост.
Више од 45.000 долара је прикупљено како би се помогло Викторији, за коју су организатори прикупљања средстава рекли да се суочава са “дугим и сложеним” опоравком.
"Поред физичких повреда, Викторија се сада суочава са тешком психолошком траумом због овог разорног напада", написала је Риџ.
"Емоционални данак онога што је претрпјела захтијеваће огромно вријеме, бригу и подршку да би се излијечила", додала је.
Возач је одведен у полицијску станицу Кунамбл и оптужен за полицијску потјеру – вожњу пребрзо, полицијску потјеру – неопрезну вожњу и намјеру наношења тешке тјелесне повреде повријеђеној особи – насиље у породици, преноси "Дејли Мејл".
