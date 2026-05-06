Logo
Large banner

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

Аутор:

АТВ
06.05.2026 18:19

Коментари:

0
Викторија
Фото: Друштвене мреже

Викторија (26) била је сувозач у бијелом теренцу који је полиција Новог Јужног Велса зауставила на улици Барадин у Кунамблу, у централном западном дијелу државе, у недјељу након потјере аутомобилима.

Аутомобил је наводно избјегао полицију током потјере, која је прекинута у два сата ујутру, а аутомобил је коначно заустављен касније тог јутра око 11.10 часова.

Полиција је тврдила да је возач, 28-годишњи мушкарац, био наоружан мачетом. Ухапшен је након што су полицајци употребили електрошокер.

CASNI KRST

Србија

Познато из ког је манастира српски монах који је искочио из кола Хитне помоћи: У критичном је стању

Викторија је потом пронађена на сувозачевом сједишту аутомобила са тешким повредама и хеликоптером је пребачена у болницу Џон Хантер. Она је и даље у тешком, али стабилном стању.

Два друга путника – четворогодишње дијете и осамнаестомјесечно дијете – пронађени су неповријеђени и дати су на бригу рођацима.

ГоФандМи, који је помогао у покривању Викторијиних медицинских трошкова, детаљно је описао њене повреде.

"Викторијине повреде су обимне и мијењају јој живот", написала је организаторка Кетрин Риџ.

Задобила је преко 20 убода мачетом, заједно са три сломљена ребра, пробушеним плућима и значајним повредама лица.

Љекари су такође идентификовали сумњу на оштећење нерава које погађа њена стопала, што може имати дугорочне посљедице по њену покретљивост.

илу-пас-04052026

Бања Лука

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

Више од 45.000 долара је прикупљено како би се помогло Викторији, за коју су организатори прикупљања средстава рекли да се суочава са “дугим и сложеним” опоравком.

"Поред физичких повреда, Викторија се сада суочава са тешком психолошком траумом због овог разорног напада", написала је Риџ.

"Емоционални данак онога што је претрпјела захтијеваће огромно вријеме, бригу и подршку да би се излијечила", додала је.

Возач је одведен у полицијску станицу Кунамбл и оптужен за полицијску потјеру – вожњу пребрзо, полицијску потјеру – неопрезну вожњу и намјеру наношења тешке тјелесне повреде повријеђеној особи – насиље у породици, преноси "Дејли Мејл".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

насиље у породици

физички напад

покушај убиства

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Наћи ћете се на гробљу: Из Русије запријетили Европи

Свијет

Наћи ћете се на гробљу: Из Русије запријетили Европи

1 ч

0
Премијер Израела Бењамин Нетанјаху држи говор са подигнутом руком.

Свијет

Нетанјаху наредио војсци: Будите спремни

1 ч

0
Тед Тарнер

Свијет

Преминуо оснивач Си-Ен-Ена Тед Тарнер

2 ч

0
Човјек држи у рукама пиштољ.

Свијет

Пуцњава у школи у Бразилу: Убијена два радника, ухапшен тринаестогодишњак

2 ч

0

  • Најновије

18

20

МУП се емотивном видео-поруком опростио од Кустурића: Херој свог позива

18

19

Монструм пред дјецом искасапио партнерку

18

11

Познато из когег је манастира српски монах који је искочио из возила Хитне помоћи

18

05

Гдје је Станивуковићева полиција за псе: Луталице подавиле живину

17

53

Овим знаковима крајем седмице стижу прилике које се не пропуштају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner