Бањалучанин ухапшен у акцији СИПА

16.04.2026 12:35

Полицијски службеници СИПА у наставку акције ”Трио” ухапсили су једну особу у Бањалуци због сумње да умијешан у кријумчарење миграната.

Како је саопштено из СИПА осумњиченом се на терет ставља да је починио кривично дјело организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната. У оквиру акције извршен је претрес једне локације у Бањалуци коју је користио осумњичени.

”Ухапшени је спроведен у просторије СИПА-е ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, након чега ће бити предат у даљу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине. Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, саопштила је СИПА.

Додају да је акције спроведена по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а да су у свему учествовали МУП Републике Српске и МУП Кантона Сарајево.

”Током провођења оперативних активности остварена је сарадња са полицијским службеницима МУП-а Хрватске, ОТФ Зебра. Активности у наведеном предмету су подржане од стране пројекта ”EU4FAST”, наводи се у саопштењу.

