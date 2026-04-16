Бањалучанин ухапшен у акцији СИПА

Полицијски службеници СИПА у наставку акције ”Трио” ухапсили су једну особу у Бањалуци због сумње да умијешан у кријумчарење миграната.
Како је саопштено из СИПА осумњиченом се на терет ставља да је починио кривично дјело организовање групе или удружења за извршење кривичног дјела кријумчарење миграната. У оквиру акције извршен је претрес једне локације у Бањалуци коју је користио осумњичени.
”Ухапшени је спроведен у просторије СИПА-е ради криминалистичке обраде и испитивања у својству осумњиченог, након чега ће бити предат у даљу надлежност Тужилаштва Босне и Херцеговине. Приликом претреса откривени су и привремено одузети предмети који могу послужити као доказ у даљем поступку”, саопштила је СИПА.
Додају да је акције спроведена по налогу Суда БиХ и под надзором Тужилаштва БиХ, а да су у свему учествовали МУП Републике Српске и МУП Кантона Сарајево.
”Током провођења оперативних активности остварена је сарадња са полицијским службеницима МУП-а Хрватске, ОТФ Зебра. Активности у наведеном предмету су подржане од стране пројекта ”EU4FAST”, наводи се у саопштењу.
