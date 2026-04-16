Након 12 година: Посљедњи конвој америчке војске напустио Сирију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Конвој америчких камиона и оклопних возила напуштају базу Qasrak, највеће америчко упориште у провинцији Хасаках, остављајући иза себе призоре који симболизују крај њиховог присуства у овом дијелу Сирије.
Посебну пажњу на снимцима привлаче густи ступови црног дима који се уздижу изнад базе.
Према извјештајима са терена, америчке трупе су, непосредно прије потпуног напуштања локације, приступиле уништавању и спаљивању војног материјала и опреме коју нису могле транспортовати.
Одмах по одласку посљедњег америчког војника, контролу над базом почела је преузимати 60. дивизија сиријске војске, потврђују локални извори и сигурносне службе.
Иако су САД ушле у Сирију 2014. године као кључни савезник Сиријских демократских снага (СДФ) у борби против ИСИЛ-а, геополитички потреси измијенили су карту савезништва.
Након пада режима Басхара ал-Асада, нова власт у Дамаску постигла је историјски споразум са СДФ-ом.
Овај договор укључује:
"Курди, некада најважнији партнери Вашингтона на терену, сада своју будућност виде у политичком дијалогу са Дамаском", наводе аналитичари.
Док Вашингтон потврђује да више нема копнених трупа у Сирији, а преостали контингенти се распоређују у Јордан и сјеверни Ирак, остају отворена питања о стабилности регије.
Пријетња ИСИЛ-а: Стручњаци упозоравају на могућност активације "успаваних ћелија", иако сиријске снаге тврде да су спремне за овај изазов.
WATCH: Syrian army units entered the Qasrak base in northern Hasakah after U.S. forces pulled out. pic.twitter.com/BOOpbvOCiM— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) April 16, 2026
Утицај милиција: Анализе сугеришу да су повлачење убрзали учестали напади проиранских и ирачких милиција, који су боравак америчких трупа чинили логистички неодрживим.
Овај потез означава нову страницу у сиријској историји, гдје се након година рата фокус помјера са војних операција на унутрашњу стабилизацију и политичку консолидацију под новом влашћу, преноси Euronews.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
16
43
16
41
16
36
16
29
16
26
Тренутно на програму