Logo
Large banner

Медвјед напао човјека док је џогирао

Аутор:

АТВ
16.04.2026 13:24

Коментари:

0
медвјед
Фото: Pixabay/frank3143

Медвјед је јутрос напао мушкарца (31) док је трчао на брду Урпин изнад Банске Бистрице, у Словачкој, саопштила је полицијска управа за ТАСР.

Напад се догодио у раним јутарњим сатима у близини осматрачнице на Урпину, када је мушкарац џогирао у том подручју.

Катанац

Економија

Затвара се најлуксузнији хотел

Мушкарац је задобио повреде грудног коша, али је успио да побјегне до мале жељезничке станице, одакле је позвао помоћ.

- За мушкарца се побринула екипа Хитне помоћи и одвезен је у болницу на даље испитивање. На лицу мјеста су упућене и полицијске патроле. Обавијештен је и интервентни тим за мрке медвједе, који ће трагати за животињом и надзирати цјелокупну локацију - наводи се у саопштењу полиције.

Градско вијеће Банске Бистрице позвало је становнике да буду опрезни приликом кретања у природном окружењу, посебно током шетњи или спортских активности.

ILU-VOCE-28082025

Савјети

Како најбоље уклонити пестициде са воћа и поврћа

Полиција и интервентни тим су на лицу мјеста и надгледају подручје.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Медвјед

Словачка

Хитна помоћ

Полиција

напад медвједа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

3 ч

1
Саво Минић на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске

Република Српска

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

3 ч

0
Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

Хроника

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

3 ч

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.

Република Српска

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

3 ч

1

Више из рубрике

Школске клупе у учионици.

Свијет

Ученик упуцао друга из разреда током часа

4 ч

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Свијет

Тинејџеру који је починио масакр у турској школи узор био масовни убица

4 ч

0
Узорци и апарати у лабораторији

Свијет

Професорица завршила иза решетака: Украла опасне вирусе из лабораторије

4 ч

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Свијет

Турска уводи строже мјере у школама након два масакра

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Министарство здравља: Дринић поново обмањује јавност клеветањем министра Шеранића

16

41

Ови хороскопски знакови мрзе када ствари не иду по њиховом

16

36

Ово може само у БиХ: Назвао полицију да пријаву швалерацију

16

29

Бернардо Силва напушта Сити и прелази у Јувентус

16

26

Макрон поручио тинејџерима: Искључите телефоне и читајте

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner