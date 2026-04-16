Медвјед напао човјека док је џогирао

Медвјед је јутрос напао мушкарца (31) док је трчао на брду Урпин изнад Банске Бистрице, у Словачкој, саопштила је полицијска управа за ТАСР.
Напад се догодио у раним јутарњим сатима у близини осматрачнице на Урпину, када је мушкарац џогирао у том подручју.
Мушкарац је задобио повреде грудног коша, али је успио да побјегне до мале жељезничке станице, одакле је позвао помоћ.
- За мушкарца се побринула екипа Хитне помоћи и одвезен је у болницу на даље испитивање. На лицу мјеста су упућене и полицијске патроле. Обавијештен је и интервентни тим за мрке медвједе, који ће трагати за животињом и надзирати цјелокупну локацију - наводи се у саопштењу полиције.
Градско вијеће Банске Бистрице позвало је становнике да буду опрезни приликом кретања у природном окружењу, посебно током шетњи или спортских активности.
Полиција и интервентни тим су на лицу мјеста и надгледају подручје.
(Танјуг)
