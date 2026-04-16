Logo
Large banner

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

Аутор:

АТВ
16.04.2026 12:58

Коментари:

Предсједник НСРС Ненад Стевандић са студентима Правног факултета УНИБЛ, након разговора у НСРС.
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са студентима Правног факултета Универзитета у Бањалуци.

Циљ разговора био је да се студенти боље упознају са начином функционисања парламентарног процеса и стекну увид у рад највишег законодавног тијела у Републици Српској.

Предсједник Стевандић је студенте упознао са надлежностима, начином рада и процедурама парламента, као и са историјским развојем Народне скупштине Републике Српске и њеном улогом у политичком и институционалном животу Српске.

Стевандић је одговарао на питања студената која су се, између осталог, односила на сарадњу Народне скупштине са другим парламентима, начину вођења сједница, као и на то како парламент Републике Српске види улогу и перспективу младих у будућем развоју друштва.

Предсједник Стевандић захвалио се студентима на показаном интересовању, истичући да је важно да се млади људи упознају са радом институција и процедурама кроз које се доносе кључне одлуке, те да активно учествују у друштвеним процесима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ненад Стевандић

студенти

Правни факултет Бањалука

Република Српска

Народна скупштина Републике Српске

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

43

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner