Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић разговарао је данас у Бањалуци са студентима Правног факултета Универзитета у Бањалуци.
Циљ разговора био је да се студенти боље упознају са начином функционисања парламентарног процеса и стекну увид у рад највишег законодавног тијела у Републици Српској.
Предсједник Стевандић је студенте упознао са надлежностима, начином рада и процедурама парламента, као и са историјским развојем Народне скупштине Републике Српске и њеном улогом у политичком и институционалном животу Српске.
Стевандић је одговарао на питања студената која су се, између осталог, односила на сарадњу Народне скупштине са другим парламентима, начину вођења сједница, као и на то како парламент Републике Српске види улогу и перспективу младих у будућем развоју друштва.
Предсједник Стевандић захвалио се студентима на показаном интересовању, истичући да је важно да се млади људи упознају са радом институција и процедурама кроз које се доносе кључне одлуке, те да активно учествују у друштвеним процесима.
