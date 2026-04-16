Додик: Агенција формирана као доказ субјективитета Српске

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да је Агенције за осигурање Републике Српске формирана у тешким политичким околностима, прије 20 година, као доказ субјективитета Српске и жеље да заштити оно на шта има право.
Додик је навео да се многи људи допринијели јачању Агенције, а да је ова установа данас препозната као значајни фактор уређења односа у сектору осигурања и борби за очување те надлежности за Републику Српску упркос сталним настојањима да буде пребачена на друго мјесто одлучивања.
"Иза ове агенције стоји успјешан рад регулисања тржишта осигурања, свега што је потребно да се у глобалној конкуренцији обезбиједи видљивост и успјех", рекао је Додик новинарима у Бањалуци прије почетка свечане академије поводом 20 година рада Агенције.
Он је изразио увјерење да ће Агенција у будућности остварити и додатну видљивост, ауторитет, те додатно утицати да тржиште осигурања буде сређено и на корист осигураницима и институцијама које се баве пословима осигурања.
"Република Српска свих ових година бави се упорно да очува оно што јој припада. Ми нисмо хтјели или формирали ништа што не припада нама по Уставу. Српска кроз дјеловање оваквих агенција жели да каже да жели да брине о себи, да има право да управља собом, да зна шта су њене надлежности", поручио је Додик.
