Просвјетину стипендију "Владимир Ћоровић" добило више од 300 ученика и студената из Херцеговине и Далмације

Аутор:

АТВ
16.04.2026 12:32

Српско просвјетно и културно друштво "Просвјета" – Градски одбор Мостар, у сарадњи са Српском православном црквеном општином Мостар, десети пут додјељује Просвјетину стипендију "Владимир Ћоровић".
Ове године стипендију је добило 278 ученика основних и средњих школа и студената из Херцеговине и Далмације, док су 42 ученика и студента остварила подршку за школовање.

Са подручја Епархије захумско-херцеговачке и приморске стипендије је добило 180 ученика и студената, а њих 22 остварило је подршку за школовање.

Од ове године програм стипендирања проширен је и на Далмацију, гдје је стипендије добило 98 ученика и студената са подручја Епархије далматинске, док је 20 ученика и студената добило подршку за школовање.

Основни циљ програма стипендирања, који се реализује у партнерству са Српском православном црквеном општином Мостар, јесте подстицање образовања и личног развоја младих, као и њихово окупљање око кључних животних и друштвених вриједности.

Традиција стипендирања у „Просвјети” стара је колико и само Друштво, које је основано 1902. године са мисијом подршке образовању младих.

Просвјетина стипендија "Владимир Ћоровић" обновљена је прије десет година и од тада је израсла у највећи стипендијски фонд у Херцеговини. Од 2016. године биљежи се континуиран раст броја донатора, као и броја стипендиста. Закључно са овом годином, додијељено је више од 1000 стипендија и подршки за школовање ученицима основних и средњих школа и студентима.

Просвјетина стипендија „Владимир Ћоровић” представља приватну иницијативу коју подржава више од 200 донатора. Многи од њих немају формалне везе са Херцеговином, али су програм препознали као значајан због његових резултата и снажног осјећаја заједништва.

Свечаност додјеле Просвјетине стипендије „Владимир Ћоровић” биће одржана у суботу, 2. маја 2026. године, са почетком у 11.30 часова, у Саборној цркви Свете Тројице у Мостару.

Све информације о програму стипендија можете пронаћи на www.prosvjetamostar.org, www.stipendija.prosvjetamostar.com.

