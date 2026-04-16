АМС издао упозорење за возаче

На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.

Измијењен је режим у одвијању саобраћаја на дионици магистралног пута Каракај три - Дрињача, као и на дионици магистралног пута Бањалука четири - Бањалука пет због радова на изградњи прикључка јавне инфраструктуре на дионицу.

Настављени су радови на магистралном путу Србац-Дервента, због чега ће до краја године бити измијењен режим у одвијању саобраћаја. Планирана је потпуна обустава саобраћаја на овој дионици дугој 41,4 километра до 30. јуна.

На магистралном путу Челинац-Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина 2013 и на регионалном путу Укрина-Клупе због радова је измијењен режим саобраћаја до краја године.

Због извођења радова на изградњи приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска" на дијелу магистралног пута Ламовита-Ивањска измијењен је режим саобраћаја до 1. јуна, као и на дионици магистралног пута Брод на Дрини /Фоча/ - Хум /Шћепан Поље/.

На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица на улазу у Орахову возачима се скреће пажњу на активирано клизиште због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња, а због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље - Миљевина измијењен је режим саобраћаја.

Ради укључивања и искључивања механизације која је ангажована на изградњи ауто-пута на Коридору "Пет це"" од моста Руданка /укључујући мост/ до тунела Путниково брдо два измијењен је режим саобраћаја на дијелу магистралног пута Руданка-Добој.

У току су радови на санацији магистралног пута Рача-Бијељина, рејон Балатуна и Трњака. Саобраћај ће бити успорен са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком.

Пуштен је у саобраћај дио магистралног пута /брзог пута/ Клашнице–Бањалука у дужини од шест километара. Радови на овој дионици биће настављени на прољеће како би до краја идуће године била окончана комплетна реконструкција пута од Клашница до фонтане на улазу у Бањалуку.

Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дијелу магистралног пута Подроманија - Мокро - Сумбуловац - Рогоушићи - Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици магистралног пута граница РС/ФБиХ Лапишница -Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом између 12.00 и 16.00 часова, до 17. маја, преноси Срна.

Саобраћај се одвија успорено на магистралном путу Приједор - Козарска Дубица, на дионици Приједор – Горњи Јеловац због активираног клизишта, као и на регионалном путу Прњавор-Укрина у мјесту Вијачани.

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара.

Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

У ФБиХ на магистралном путу Тузла-Бијељина /Бањ Брдо/ путничка возила до 3,5 тоне саобраћају једном траком, наизмјенично, док је за возила преко 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен.

На регионалном путу Зворник-Прибој, у мјесту Годуш, саобраћај се одвија успорено-једном траком.

Због провођења пожарног тестирања тунела Иван /А-1 Брадина-Тарчин/ од 9.00 до 12.00 часова за саобраћај моторних возила биће затворена поддионица ауто-пута Тарчин–Брадина у оба смјера. У наведеном периоду укључење и искључење са ауто-пута биће омогућено искључиво на наплатном мјесту Тарчин.

На граничним прелазима у БиХ задржавања јутрос нису дужа од 30 минута.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, а прелаз Каракај је отворен за све категорије возила.

На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за сва теретна возила.